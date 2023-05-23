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Завод компании Gasum в Финляндии
Завод компании Gasum в ФинляндииФото: Vesa Moilanen/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесРоссия

Финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпромом"

Александра Иванова
24 мин. назад

Компании Gasum и Gazprom Export пытались разрешить в суде спор из-за требования оплачивать газ в рублях, но достичь компромисса им не удалось.

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Финская компания Gasum расторгла долгосрочный контракт с предприятием Gazprom Export на поставку природного газа по трубопроводу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Gasum, обнародованном в понедельник, 22 мая.

Как указано в документе, в апреле 2022 года Gazprom Export потребовал у финского заказчика производить оплату за газ не в евро, как было оговорено в контракте, а в рублях. Компания Gasum отказалась удовлетворить это требование. Кроме того, у нее возникли разногласия с Gazprom Export по некоторым другим требованиям в связи с договором, говорится в сообщении. По этим причинам финская сторона обратилась в Стокгольмский арбитражный суд.

В ноябре 2022 года суд принял решение, что компания Gasum не обязана расплачиваться за голубое топливо в рублях. Указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату российского газа в рублях для "недружественных" стран был признан форс-мажором.

Вместе с тем арбитраж обязал финскую компанию выплатить Gazprom Export 300 млн евро в счет задолженности за поставленный, хотя и не выбранный газ (условие договора take or pay). Также арбитраж дал указание сторонам спора продолжать переговоры по контракту с целью найти компромисс.

Контракт на поставку в Финляндию СПГ сохранен

"Переговоры между Gasum и Gazprom Export завершились. Сторонам не удалось урегулировать ситуацию в рамках периода, назначенного ранее арбитражным судом. Поэтому компания Gasum расторгла контракт о поставках газа с Gazprom Export 22 мая 2023 года", - указывают в пресс-службе.

Отмечается, что долгосрочный контракт на поставку компанией Gazprom Export предприятию Gasum сжиженного природного газа остается в силе. Между тем газета "Коммерсант" обращает внимание, что грузы по этому контракту на поставку СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк"  с 12 апреля 2023 года финны забирать перестали.

По данным газеты, в 2021 году "Газпром" поставил в Финляндию 1,49 млрд кубометров газа. Расторгнутый 22 мая контракт на поставку природного газа по трубе должен был действовать до 31 декабря 2031 года.

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