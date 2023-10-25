  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаФинляндия

На месте повреждения газопровода Balticconnector нашли якорь

Жан Рофе
25 октября 2023 г.

По данным финской полиции, 6-тонный якорь мог принадлежать судну из Китая, находившемуся рядом с финско-эстонским газопроводом в момент его повреждения.

https://p.dw.com/p/4Xzbf
Корабль финской береговой охраны патрулирует 11 октября 2023 г. вблизи того места, где произошло повреждение подводного газопровода Balticconnector
Корабль финской береговой охраны возле места, где поврежден подводный газопровод BalticconnectorФото: REUTERS

Полиция Финляндии утром во вторник, 24 октября, подняла со дна Балтийского моря якорь с отломанной частью, который, предположительно, повредил газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщили финские правоохранительные органы.

По словам представителя полиции Ристо Лохи, на морском дне был обнаружен след волочения шириной от 1,5 до 4 метров, ведущий к месту повреждения газопровода. На расстоянии нескольких метров находился якорь весом 6 тонн, который, как считается, и оставил этот след. При этом на самом якоре есть следы, указывающие на то, что он соприкасался с газопроводом.

В центре расследования -  китайский Newnew Polar Bear

В ходе предварительного расследования было установлено, что в момент повреждения Balticconnector в этом районе проходили российский атомный контейнеровоз "Севморпуть" и китайское грузовое судно Newnew Polar Bear, шедшее под флагом Гонконга.

Полиция сосредоточила свое расследование на китайском судне, которое не отвечало на запросы финских властей в море. Предполагается, что у судна отсутствует левый передний якорь. Следователи выясняют, было ли повреждение газопровода преднамеренным актом или нет. Подозрения в отношении "Севморпути" больше не считаются основной линией в расследовании.

Повреждение Balticconnector

О повреждении подводного газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Норвежский институт сейсмических наблюдений Norsar заявил, что зафиксировал "возможный взрыв" в районе пролегания газопровода в Балтийском море незадолго до остановки подачи газа по нему. Эстония и Финляндия расследуют инцидент. Финская полиция сообщала, что повреждение не является результатом взрыва, а вызвано воздействием механической силы.

24 октября эстонская телекоммуникационная компания Elisa сообщила, что поврежденный одновременно с трубопроводом телекоммуникационный кабель уже восстановлен - по словам директора компании Андруса Хийепуу, это планировали сделать еще раньше, но работам мешал шторм.

По оценке финской государственной компании Gasgrid, ремонт Balticconnector займет не менее пяти месяцев. Потребности обеих стран в природном газе, в том числе зимой, могут быть покрыты из других источников, заверила компания.

Смотрите также:

Тайна подрыва "Северных потоков" раскрыта?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как после атаки на "Северный поток" армия Норвегии защищает газопроводы от диверсий. Европа в фокусе (19.01.2023)

Как после атаки на "Северный поток" армия Норвегии защищает газопроводы от диверсий. Европа в фокусе (19.01.2023)

Осенью в результате диверсии были повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2". Кто организовал диверсию, до сих пор неизвестно. В то же время эти акты саботажа показали, как слабо защищена энергетическая инфраструктура. На этом фоне особое значение приобрела Норвегия. Для многих стран ЕС она стала главным поставщиком газа. Как норвежские военные защищают систему трубопроводов?
Экономика и бизнес19 января 2023 г.25:52 мин.
external

Где и как хранится газ в Германии и хватит ли его на зиму (19.12.2022)

Где и как хранится газ в Германии и хватит ли его на зиму (19.12.2022)

Как устроены подземные газохранилища в Германии? Как уровень их заполнения влияет на работу немецкой промышленности и благополучие рядовых граждан? И хватит ли в них газа в случае по-настоящему холодной зимы?
Экономика и бизнес19 декабря 2022 г.03:56 мин.