На месте повреждения газопровода Balticconnector нашли якорь

По данным финской полиции, 6-тонный якорь мог принадлежать судну из Китая, находившемуся рядом с финско-эстонским газопроводом в момент его повреждения.

Полиция Финляндии утром во вторник, 24 октября, подняла со дна Балтийского моря якорь с отломанной частью, который, предположительно, повредил газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщили финские правоохранительные органы.

По словам представителя полиции Ристо Лохи, на морском дне был обнаружен след волочения шириной от 1,5 до 4 метров, ведущий к месту повреждения газопровода. На расстоянии нескольких метров находился якорь весом 6 тонн, который, как считается, и оставил этот след. При этом на самом якоре есть следы, указывающие на то, что он соприкасался с газопроводом.

В центре расследования - китайский Newnew Polar Bear

В ходе предварительного расследования было установлено, что в момент повреждения Balticconnector в этом районе проходили российский атомный контейнеровоз "Севморпуть" и китайское грузовое судно Newnew Polar Bear, шедшее под флагом Гонконга.

Полиция сосредоточила свое расследование на китайском судне, которое не отвечало на запросы финских властей в море. Предполагается, что у судна отсутствует левый передний якорь. Следователи выясняют, было ли повреждение газопровода преднамеренным актом или нет. Подозрения в отношении "Севморпути" больше не считаются основной линией в расследовании.

Повреждение Balticconnector

О повреждении подводного газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Норвежский институт сейсмических наблюдений Norsar заявил, что зафиксировал "возможный взрыв" в районе пролегания газопровода в Балтийском море незадолго до остановки подачи газа по нему. Эстония и Финляндия расследуют инцидент. Финская полиция сообщала, что повреждение не является результатом взрыва, а вызвано воздействием механической силы.

24 октября эстонская телекоммуникационная компания Elisa сообщила, что поврежденный одновременно с трубопроводом телекоммуникационный кабель уже восстановлен - по словам директора компании Андруса Хийепуу, это планировали сделать еще раньше, но работам мешал шторм.

По оценке финской государственной компании Gasgrid, ремонт Balticconnector займет не менее пяти месяцев. Потребности обеих стран в природном газе, в том числе зимой, могут быть покрыты из других источников, заверила компания.

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