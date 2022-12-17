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Флаг ЭстонииФото: Ilja Enger-Tsizikov/Zoonar/picture alliance
ОбразованиеРоссия

В Эстонии утвердили план перехода на эстоноязычное обучение

Даниил Сотников
21 мин. назад

По плану правительства, к 2030 году все школы страны полностью перейдут на эстоноязычное образование.

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Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода школ на эстоноязычное образование до 2030 года с указанием сроков и необходимого бюджета. Об этом со ссылкой на главу ведомства Тыниса Лукаса сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) в субботу, 17 декабря.

По словам Лукаса, в университетах будет увеличено количество мест для подготовки учителей для преподавания на эстонском, будут созданы более гибкие формы обучения, работникам образования предложат языковые курсы.

Проект плана был рассмотрен и одобрен правительством в октябре, напоминает ERR. 12 декабря парламент республики принял соответствующий закона об основной школе и гимназии, создающий основу и условия для перехода на эстоноязычное образование.

"Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык - это основная цель нынешней правительственной коалиции, которая отвечает интересам будущего детей и молодежи. Мы хотим, чтобы все дети в Эстонии, независимо от их родного языка, имели возможность получить качественное образование на эстонском языке. Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать империалистические интересы России и противостоять им", - прокомментировал принятие закона министр образования и науки Тынис Лукас.

Полный переход на эстонский язык планируется к 2030 году

Переход на образование на государственном языке начнется в учебном году 2024/25. Сначала на эстонский язык перейдут детские сады и ученики первого и четвертых классов общеобразовательных школ. Полный переход на эстоноязычное обучение по плану завершится к началу 2029/2030 учебного года. 

В гимназиях и среднем профессиональном образовании до учебного года 2029/30 доля другого - в основном русского языка - может составлять до 40 процентов от объема обучения, определенного в школьной программе, пишет ERR. Учителя с 2024 года должны будут знать эстонский язык на уровне С1.

Как отмечает ERR, закон предусматривает возможность использования иного языка наряду или вместо эстонского для обучения "определенных целевых групп" по рекомендации внешкольной консультационной команды. Кроме того, если учащийся говорит на иностранном языке, школа может организовать уроки родного языка и культуры, если такое желание изъявили по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным или домашним языком.

По состоянию на начало 2021 года на эстонском языке в качестве родного говорили 67 процентов населения или 895 200 человек. Второй по распространенности родной язык в стране - русский. На нем говорят 29 процентов населения - 381 900 жителей.

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