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ТаллиннФото: Marc Schmerbeck/Zoonar/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Живущим в Эстонии россиянам запретят владеть оружием

Анна Неверова
13 мин. назад

Правительство Эстонии одобрило поправки к закону об оружии. Власти республики заявили, что тем самым устраняют возможные риски.

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Эстония вводит законодательный запрет на владение оружием для живущих там граждан третьих стран. Правительство республики в среду, 2 ноября, одобрило поправки к закону об оружии, внесенные министерством внутренних дел. Теперь их предстоит рассмотреть парламенту.

По оценке эстонских властей, предложенная норма коснется 1325 человек, во владении которых находятся 3080 единиц оружия. Большинство из тех, кто подпадает под ограничение, - живущие в республике граждане России и Беларуси.

"Сегодня мы не можем рисковать тем, что граждане другого, враждебного, государства, имеют разрешение на ношение оружия и владели им", - заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. По его мнению, они могут "почувствовать, что должны взяться за оружие" по причине "идеологии или гражданской лояльности", защищая интересы их страны. "Этим законом мы устраняем такие риски", - пояснил Ляэнеметс.

Гражданам третьих стран отведут год на сдачу оружия

В соответствии с законопроектом, срок действия разрешений на оружие, выданных гражданам государств, которые не входят в Евросоюз и НАТО, истечет через год. После этого владельцы должны в течение одного года сдать свое оружие. В противном случае правоохранительные органы экспроприируют его по среднерыночной цене.

Выдача новых разрешений на оружие после вступления закона в силу будет прекращена. По данным МВД республики, это произойдет в начале 2023 года. Принятием документа действующее с июля новое правительство Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас выполняет одно из условий коалиционного соглашения. Оно предусматривает, что разрешения на оружие, выданные гражданам РФ и Беларуси, должны быть признаны недействительными, а их дальнейшая выдача прекращается.

Эстония закрыла въезд российским туристам

В сентябре Эстония наряду с Литвой, Латвией и Польшей закрыла въезд российским туристам. В республику не пускают граждан РФ с туристическими визами, в том числе с шенгенскими, выданными третьими государствами.

Эстония, Латвия и Литва также призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для преследования за преступления военной агрессии России. Министры иностранных дел трех стран заявили, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводят Украина, ряд других государств и Международный уголовный суд (МУС).

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