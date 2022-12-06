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Кая КалласФото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/Maxppp/dpa/picture alliance
ПолитикаЭстония

Эстония не может больше принимать беженцев из Украины

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония не в состоянии помогать вновь прибывающим беженцам из Украины на том же уровне, что и раньше, и просит Финляндию увеличить прием.

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Эстония не в состоянии помогать вновь прибывающим беженцам из Украины на том же уровне, что и раньше, и просит Финляндию увеличить прием. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью местному русскоязычному Радио 4 (Raadio 4), обнародованном во вторник, 6 декабря.

"Если посмотреть, как Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру и пытается сделать жизнь в Украине совершенно невозможной, то все склоняются к тому, что будет следующая волна беженцев", - констатировала Каллас, добавив, что - если исходить из статистики - пока очередного наплыва не произошло.

Радио 4: Глава МИД Эстонии призывал закрыть границы

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, опасаясь новой волны украинских беженцев. Комментируя ситуацию, Кая Каллас указала, что в стране ощущается нехватка жилья и рабочих мест, что затрудняет прием беженцев.

"Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше", - отметила эстонский премьер.  

По ее словам, Таллинн направляет помощь Украине, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру на местах, сделать так, чтобы жители не должны были уезжать.

В Эстонии - свыше 58 тыс. беженцев из Украины

Как передавало 30 сентября Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), всего с конца февраля в Эстонию въехали 104 856 беженцев из Украины. Из них 58 225 остались в стране. Численность населения Эстонии по состоянию на 1 января 2022 года, по данным департамента статистики, составляла 1 331 796 человек.

ФРГ ждет нового наплыва беженцев

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер (Miguel Berger) в интервью телеканалу Sky News 4 декабря также говорил, что федеральное правительство ожидает увеличения числа беженцев из Украины в ФРГ в ближайшие недели. 

По данным МВД ФРГ, с начала войны в Германию приехало более миллиона украинцев - это один из самых высоких показателей в Европе. По подсчетам издания Bild am Sonntag, больше беженцев приняла лишь Польша (1,5 млн человек).

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