Население ФРГ активно растет за счет беженцев

На середину 2022 года в Германии проживали на 2,9 млн человек больше, чем в конце 2014 года, указали в германском Федеральном статистическом ведомстве.

Численность населения Германии активно растет за счет беженцев. На 30 июня2022 года в стране проживали почти на 2,9 млн человек больше, чем в конце 2014 года. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в германском Федеральном статистическом ведомстве.

"Рост в основном связан с миграцией беженцев в связи с войной и насилием в Сирии, Афганистане и Ираке в 2015 и 2016 годах, а также после нападения России на Украину", - указали в ведомстве.

Кроме того, наблюдался устойчивый приток из стран ЕС - Румынии, Болгарии и Польши. Таким образом, число лиц с иностранным гражданством увеличилось на 4,341 млн, в то время как с германским - сократилось на 1,458 млн.

Значительная часть беженцев из Украины - дети и пожилые люди

С конца 2014 года до начала июля 2022 года доля населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) в Германии снизилась - с 65,8 до 63,6 процента. "Динамика, однако, смягчена за счет миграции из-за рубежа", - пояснили в статистическом управлении. Среди иностранцев также сократилась доля лиц в возрасте от 15 до 65 лет: с 81,1 до 75,9 процента. Однако она все равно значительно выше, чем в той же возрастной группе с германским гражданством (падение - с 64,2 до 61,6 процента).

При этом на конец июня 2022 года доля лиц трудоспособного возраста составляла 83,1 процента для поляков, 81 процент для румын и 77,5 процента для болгар. "Это свидетельствует об иммиграции с конкретной целью занятости на рынке труда", - указавают эксперты. Среди украинцев данный показатель гораздо ниже - 64,3 процента. "Это говорит о том, что значительную часть тех, кто бежит от войны в Украине, составляют дети и пожилые люди", - пояснили в статистическом ведомстве.

С января по июнь 2022 года миграционный приток составил 1,046 млн человек с иностранным гражданством. "Это - самый высокий показатель чистой иммиграции за полугодовой период с момента объединения Германии", - пояснили в статистическом ведомстве. Наибольшая доля - граждане Украины (740 000). При этом показатель для сирийцев вырос с 20 000 до 23 000, а для афганцев - почти в четыре раза (с 7 000 до 28 000).

Германия приняла в 9 раз больше украинцев, чем Франция

Ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал страны Евросоюза проявлять больше солидарности в вопросе приема украинских беженцев. "Если сейчас, на протяжении зимы из-за российских бомбардировок и нападений еще больше украинцев будут вынуждены спасаться бегством, Западной Европе нужно будет в большей мере проявить ответственность", - заявил он, добавив: "Этот беспримерный вызов должны будут принять в равной степени все страны - члены ЕС".

Между тем еженедельное издание Bild am Sonntag 26 ноября передало, что беженцы из Украины, судя по всему, очень неравномерно распределены в принимающих странах ЕС.

По данным МВД ФРГ от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев. "Это почти в девять раз больше, чем во Франции", - констатирует издание. По его подсчетам, одна лишь Бавария приняла больше украинцев, чем это соседнее с Германией государство - член ЕС.

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