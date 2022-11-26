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Фото: Monika Stefanek/DW
КонфликтыУкраина

Замглавы Еврокомиссии: Беженцы из Украины уедут не сразу

Александра Иванова
31 мин. назад

Странам, принявшим украинских беженцев, следует и дальше проявлять солидарность, несмотря на неудобства, считает заместитель председателя Еврокомиссии Дубравка Шуйца.

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Германия и другие страны, принявшие украинских беженцев, должны быть готовы к тому, что те смогут вернуться домой далеко не сразу после окончания войны. Такое мнение высказала заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Дубравка Шуйца в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в субботу, 26 ноября.

"Думаю, мы должны быть к этому готовы, - заявила Шуйца. - Центральная проблема в том, что эти семьи думают, что отправятся домой в первый же день после окончания войны. Но тогда они еще не уедут домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, рабочие места потеряны. Я должна сказать это открыто, я сама пережила войну в Хорватии в бывшей Югославии".

Последствия приема беженцев из Украины

Дубравка Шуйца отвечает в Еврокомиссии за вопросы демократии и демографии и занимается на европейском уровне в том числе правами детей. В интервью изданиям RND она признала, что странам, принявшим беженцев, приходится мириться с некоторыми неудобствами: "Да, наши стандарты ухудшились, если мы говорим о числе детей в детсадовских группах и школах. Сейчас в классе не 15 или 20 детей, а 35. Как бывшая учительница я знаю, что это - проблема".

В то же время зампредседателя Еврокомиссии подчеркнула, что европейцам, несмотря на эти сложности, важно показать солидарность с теми, кому они помогают: "Нам необходимо лучше выражать солидарность, иначе люди будут эгоистичными и захотят вернуть свои стандарты. Но есть стандарты, которые нельзя восстановить, пока не закончится война".

Шуйца о российском вторжении в Украину

Дубравка Шуйца сообщила также, что с пониманием относится к тому, что с приближением зимы и продолжающихся российских атак число беженцев из Украины, судя по прогнозам, еще увеличится.

На вопрос, готова ли она поддержать резолюцию Европарламента, согласно которой Россия в войне с Украиной применяет "террористические средства", чиновница не дала однозначного ответа. Но, комментируя вторжение российских войск в соседнее государство, подчеркнула: "Они действительно жестоки к людям в Украине, и то, что они делают, абсолютно неприемлемо".

По данным ООН, Украину после начала полномасштабной российской агрессии покинули около 14 млн человек.  В Германии по состоянию на конец октября 2022 года было зарегистрировано около 1 млн украинских беженцев.

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