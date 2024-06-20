Снизят ли в Германии пособия украинским беженцам?

Правоцентристские партии Германии ужесточают свою позицию по поводу поддержки украинских беженцев, что, по оценке наблюдателей, может привести к очередному расколу в правительстве канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Один из ведущих членов либеральной Свободной демократической партии (СвДП) - самой маленькой по представительству в трехпартийном кабинете канцлера - настаивает на том, что спасающиеся в ФРГ от войны украинские беженцы больше не должны получать базовое гражданское пособие (Bürgergeld, дословно - "деньги для граждан").

Генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сарай Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Вновь прибывшие беженцы из Украины больше не должны получать Bürgergeld, а должны подпадать под действие закона о пособиях просителям убежища", - заявил генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) в интервью таблоиду Bild в понедельник, 17 июня. Это, по его мнению, заставит большее число украинцев искать работу.

"У нас повсюду нехватка рабочей силы - например, в ресторанном и строительном бизнесе или в сфере ухода за больными, - добавил Джир-Сарай. - Нам не стоит больше использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, вместо этого нам нужно обеспечить людей работой". Два других члена правительственной коалиции - Социал-демократическая партия (СДПГ) Шольца и партия "зеленых", отвергли эту идею.

"Голый популизм"

Между тем предложение генсека СвДП получило немедленную поддержку со стороны оппозиционных консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС), которые были партнерами либералов по правящей коалиции в нескольких предыдущих правительствах Германии. По данным властей ФРГ за март 2024 года, в стране проживает около 1,3 млн украинских граждан, большинство из которых - женщины и дети. Согласно информации МВД Германии, около 260 000 из них - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Глава Немецкого института экономических исследований Марсель Фратцшер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Не имеет смысла говорить о поддержке Украины наилучшим образом и в то же время платить за украинцев, покинувших свою страну", - сообщил в интервью газетной сети RND Михаэль Штюбген (Michael Stübgen), министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург, представляющий ХДС. В свою очередь, известный экономист Марсель Фратцшер (Marcel Fratzscher) назвал требование СвДП "голым популизмом". "Никому не станет лучше, ни у кого не станет ни на один евро больше, если Германия будет хуже относиться к беженцам и сократит им пособия", - отметил 18 июня в интервью RND Фратцшер, который возглавляет Немецкий институт экономических исследований (DIW).

Представители правительства быстро разъяснили, что инициатива СвДП не отражает позицию канцлера Олафа Шольца, и заявили на очередной пресс-конференции, что отмена выплаты гражданского пособия украинским беженцам не планируется. Как было сказано журналистам, министры внутренних дел стран-членов Евросоюза только на прошлой неделе договорились о продлении до 2026 года статуса особой защиты для украинских беженцев. Этот статус избавляет их от необходимости по прибытии на территорию ЕС проходить длительную процедуру получения убежища, они могут свободно выбирать место жительства и сразу же получают право на социальные пособия, образование, а также разрешение на работу.

При этом беженцы из Украины имеют право на соцпособия только в том случае, если их доходов и имущества (если таковое есть в наличии) недостаточно для покрытия стоимости жизни.

Доступ к немецкому рынку труда

37-летний украинец Александр (имя изменено), который около года жил в Берлине на гражданское пособие, признался в интервью DW, что понимает настроения, способствующие призывам СвДП и ХДС. Однако, по словам собеседника, Bürgergeld помогло ему встать на ноги в очень тяжелый период жизни. "Когда я прибыл сюда, я был совершенно потерян, потерян психологически, - делится Александр. - Потом мы обратились в центр занятости, получили выплаты и поддержку. В моем случае все прошло довольно гладко".

Получение гражданского пособия - в данный момент оно составляет 563 евро в месяц на человека - также означало, что Александр, музыкальный продюсер и саунд-дизайнер, владевший успешным бизнесом в Украине, имел доступ к консультациям по трудоустройству и помощи в поиске курсов немецкого языка, что в конечном счете позволило ему в течение года избавиться от господдержки. По закону о пособиях для лиц, ищущих убежище, он получал бы ежемесячно всего 354 евро и не имел бы никакой помощи от центра занятости.

По данным Федерального агентства по труду, в марте 2024 года более 700 000 украинцев получали в Германии гражданское пособие Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

История Александра не уникальна - таков один из выводов исследования Ксении Гацковой, сотрудника Института исследований занятости (IAB), которая координировала долгосрочное изучение украинских беженцев в Германии. "Конечно, гражданское пособие важно - оно позволяет людям справляться с повседневной жизнью, - пояснила Гацкова в беседе с DW. - Но интеграция означает гораздо больше - беженцы нуждаются в широких интеграционных мерах, например, в языковых курсах и консультациях в центрах занятости".

По данным Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA), в марте 2024 года около 720 000 украинцев получали гражданское пособие для ищущих работу. Из них 501 000 были признаны трудоспособными, а 217 000 - нет, в основном это дети.

Около 185 000 беженцев из Украины были трудоустроены и платили взносы в фонд соцстрахования. Проведенное в октябре 2023 года фондом Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) исследование показало, что интеграция украинских беженцев на немецком рынке труда отстает от таковой в других странах ЕС: В то время как в Германии нашли работу всего 18% украинских беженцев, в Польше, Чехии и Дании этот показатель составляет две трети и выше.

В этой связи Ксения Гацкова подчеркивает, что за последние два года доля украинцев, нашедших работу в ФРГ, выросла: "Они очень заинтересованы в интеграции на рынке труда - более 90% беженцев из Украины хотят работать в Германии. На что люди могут жить в период, когда они еще не выучили немецкий язык, не подтвердили свою квалификацию и не нашли работу?".

Не каждый украинец хочет воевать

Старение населения Германии приводит к тому, что страна все больше зависит от иностранной рабочей силы в ряде отраслей. Но многих критиков правительства в данном случае беспокоит то, что сотни тысяч украинских беженцы, как и Александр, - это мужчины призывного возраста. Неудобная правда здесь заключается в том, что многие украинские мужчины не хотят воевать.

"То, как люди воспринимают здесь войну, и то, как ее воспринимает человек из страны, где идет война, - совершенно разные вещи, - говорит Александр. - Я думаю, что если страна обещает помощь, а люди нуждаются в ней, то эта страна все еще должна помогать людям. В моем случае я чувствую себя в долгу перед Германией, я очень благодарен ей за эту помощь и собираюсь вернуть долг, выплачивая налоги".

"Я думаю, что поддерживать людей, когда они приезжают в страну на год или два, очень хорошо - это инвестиции в будущую рабочую силу, - добавляет Александр. - Это поможет вашей стране развиваться. Другой вопрос - как долго вам следует поддерживать этих людей? По мне, так это должно быть один-два, максимум три года".

Исследователи вроде Екатерины Гацковой считают, что в целом существующая в Германии система нуждается в реформировании, чтобы помочь большему количеству беженцев найти работу - независимо от того, украинцы они или нет. "Мы призываем к устранению институциональных барьеров на пути интеграции на рынке труда. Длительные процедуры получения убежища, запреты на работу и ограничения мобильности негативно влияют на этот процесс", - подвела итог Гацкова.