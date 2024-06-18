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ФРГ смогла трудоустроить меньше украинцев, чем планировалось

Сергей Ромашенко
18 июня 2024 г.

Благодаря специальной программе планировалось интегрировать на рынке труда в ФРГ около 200 тысяч украинцев. Как выяснилось, этой цели достичь не удалось.

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На ярмарке вакансий для украинцев в Берлине
На ярмарке вакансий для украинцев в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В Германии, благодаря запущенной властями программе ускоренной интеграции на рынке труда (Jobturbo), до сих пор удалось трудоустроить лишь около 33 тысяч беженцев из Украины. "С ноября до конца мая в рамках Jobturbo удалось вызволить из безработицы 32 794 украинских беженца, которые начали работу либо профобучение", - сообщила во вторник, 18 июня, газета Passauer Neue Presse со ссылкой на данные Федерального агентство по труду. Это значительно меньше, чем планировалось.

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) запустил программу Jobturbo осенью 2023 года. Она призвана быстрее интегрировать на рынке труда в ФРГ мигрантов, имеющих шансы на получение убежища в Германии. Тогда правительство планировало трудоустроить благодаря данной программе около 400 тысяч человек, в том числе 200 тысяч украинцев.

Среди украинских беженцев работает лишь каждый четвертый

По сведениям Федерального агентства по труду, на середину марта из 1,17 млн украинских беженцев, находящихся в Германии, трудоспособны были 529 201. Уровень трудовой занятости украинцев составляет 26,5 процента, включая тех, кто занят неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).

С ноября по май в Германии также удалось трудоустроить 90 766 беженцев из Сирии, Афганистана, Эритреи и других стран.

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