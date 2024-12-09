7 декабря сирийское правительство потеряло контроль над городом Дараа, а также над большей частью одноименной провинции. Дараа имеет важное символическое значение для исламистской оппозиции - именно там в 2011 году началось восстание против режима президента Башара Асада. В разгар гражданской войны город до 2018 года был "бастионом повстанцев".