Падение режима Башара Асада в Сирии
Неожиданное наступление альянса исламистских повстанцев во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" завершилось быстрым взятием столицы Сирии Дамаска и бегством из страны президента Башара Асада. Как это было - в фотогалерее DW.
Стремительное наступление
Режим Башара Асада в Сирии пал. Боевики из суннитской исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники из числа сирийских повстанцев 27 ноября 2024 года неожиданно начали наступление в провинции Алеппо, к которому сирийские правительственные войска оказались совершенно не готовы.
Что такое "Хайят Тахрир аш-Шам"
"Хайят Тахрир аш-Шам" - сирийская суннитская исламистская группировка, которая ранее вышла из состава "Джебхат ан-Нусры" - филиала "Аль-Каиды". Группировка признана террористической организацией во многих странах. Ряд аналитиков считают, что в последнее время ХТШ смягчили свои позиции, отказавшись от идеи противостояния Западу и сосредоточившись на Сирии, и теперь ее можно считать умереннной.
Быстрое падение Алеппо
Через два дня протурецким повстанцам под руководством ХТШ удалось занять Алеппо, второй по величине город страны, контроль над которым власти Сирии получили в конце 2016 года после месяцев кровопролитных боев. По данным агентства Anadolu, исламисты вошли в центр Алеппо с запада, 10 тысяч горожан бежали в провинцию Идлиб южнее Алеппо.
Взятие Хамы
5 декабря повстанцы захватили стратегически важный город Хама, пятый по численности населения в стране. Падение Хамы, которая находилась под контролем сирийских властей в течение всей гражданской войны, ускорило взятие Дамаска и падение режима Асада.
Взятие Дараа
7 декабря сирийское правительство потеряло контроль над городом Дараа, а также над большей частью одноименной провинции. Дараа имеет важное символическое значение для исламистской оппозиции - именно там в 2011 году началось восстание против режима президента Башара Асада. В разгар гражданской войны город до 2018 года был "бастионом повстанцев".
Исламисты захватили Пальмиру
В тот же день появились сообщения, что сирийские правительственные силы оставили Пальмиру. В 2016 году войска Асада при поддержке ВС РФ отбили город у боевиков "Исламского государства". В декабре 2016 года боевики вновь захватили город, вернуть контроль над ним властям удалось в марте 2017 года.
Оппозиция вошла в Дамаск, Асад бежал
В ночь на воскресенье, 8 ноября, повстанческие силы во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" вошли в Дамаск. Коалиция повстанцев сообщила в соцсетях, что "тиран сбежал" и столица Сирии освобождена. Президент Асад покинул страну. Премьер-министр Аль-Джалили в распространенном в Fаcebоok видео заявил, что готов передать полномочия любому руководству, утвержденному сирийским народом.
Новые власти Сирии
Лидер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани заявил, что оппозиция добивается мирной передачи власти. Госучреждения в столице Сирии Дамаске "останутся под контролем бывшего премьер-министра до официальной передачи власти", написал аль-Джулани в соцсетях 8 декабря.
Запад приветствует свержение Асада
Лидеры западных стран приветствовали смену власти в Сирии. "Башар Асад жестоко угнетал свой народ, на его совести бесчисленное количество жизней, многие люди были вынуждены бежать из Сирии, многие из них перебрались и в Германию. Сирийский народ познал ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии - это хорошая новость", - заявил канцлер ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) 8 декабря.
Исламисты гарантировали безопасность военных баз РФ
Исламисты гарантируют безопасность военных баз и диппредставительств РФ на территории страны, передал 8 декабря ТАСС со ссылкой на анонимный источник в Кремле. Другой источник ТАСС рассказал, что оппозиция контролирует прибрежные регионы Тартус и Латакия, где находятся российские авиабаза Хмеймим и военно-морская база. Ряд экспертов заявили, что Россия выводит свои военные корабли из порта Тартус.