Число прошений об убежище в ФРГ снизилось почти на четверть

За первые девять месяцев 2024 года в Германии зафиксировано снижение числа поданных заявлений о предоставлении убежища на 24 процента. Такие данные приводятся в конфиденциальном докладе Еврокомиссии о ситуации с миграцией в ЕС и третьих странах, сообщает в субботу, 5 октября, газета Welt am Sonntag.

По данным Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA), на которые опираются авторы доклада, почти каждый третий проситель убежища в Германии - выходец из Сирии (30 %). Много мигрантов прибывает также из Афганистана (15 %) и Турции (13 процентов).

Германия остается лидером в ЕС по количеству прошений о предоставлении убежища (170 574), за ней следуют Испания (122 096), Италия (117 042) и Франция (115 652). Наименьшее количество ходатайств было подано в Венгрии (21), Словакии (121) и Литве (284). Наибольшее снижение числа заявлений - на 57 % - зафиксировано в Австрии (18 984).

Всего в странах Евросоюза, Норвегии и Швейцарии с января по сентябрь 2024 года было подано 739 735 прошений об убежище - на 8 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как пишет Welt am Sonntag, в докладе Еврокомиссии звучит предупреждение о вероятности новой волны беженцев из Ливана в ЕС - с учетом того, что в этой стране находится большое количество сирийских беженцев (почти 1,5 миллиона), а гуманитарная ситуация в Ливане ухудшается в результате войны между Израилем и радикальным шиитским движением "Хезболлах".

Согласно докладу ЕС, по состоянию на 29 сентября свои дома покинули, но оставались на территории Ливана 345 000 человек. При этом около 100 000 ливанцев бежали в Сирию.