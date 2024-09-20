  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
МиграцияГермания

Число беженцев в Германии достигло нового максимума

Александра Иванова
20 сентября 2024 г.

В ФРГ сейчас зарегистрировано 3,5 млн иностранцев в статусе беженца, претендента на убежище или отвергнутого кандидата на убежище, которого нельзя выслать.

https://p.dw.com/p/4ksYK
Беженцы из Украины в Берлине
Беженцы из Украины в БерлинеФото: Jochen Eckel/IMAGO

В настоящее время в Германии зарегистрировано 3,5 млн иностранцев в статусе беженца, претендента на получение убежища либо отвергнутого кандидата на получение убежища, остающегося в стране, поскольку его депортация в настоящий момент невозможна. Это - новый максимальный показатель, пишет в пятницу, 20 сентября, газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Центрального регистра иностранцев в ФРГ.

На конец первого полугодия 2024 года в Германии проживало 3,48 млн человек, которые относятся к одной из трех категорий иностранцев, претендующих на убежище по гуманитарным причинам, указано в документе. Это на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Последний раз подобный показатель был зафиксирован в Германии в 1950-е годы, следует из ответа правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге, который оказался в распоряжении журналистов.

Отмечается, что среди прочих в регистре учтены и 1,18 млн украинских беженцев. Их число выросло с конца 2023 года на 45 тысяч человек.

Между тем число иностранцев, подлежащих высылке из Германии, слегка уменьшилось. По данным на середину 2024 года, их было 226 882 человека, тогда как в конце 2023 года - на 15 760 человек больше. При этом 80,5% иностранцев, не имеющих права на статус беженца в Германии, временно остаются здесь на том основании, что ситуация на их родине не позволяет осуществить немедленную депортацию, уточняется в статье.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Гамбургское трио Deichkind вышли на сцену на церемонии награждения лауреатов немецкой музыкальной премии Echo в марте 2015 года в свитерах с надписью "Refugees welcome"

Солидарность с беженцами в Германии: назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии: назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии в эти дни проявляют не только рядовые жители, предлагая им свою посильную и бескорыстную помощь, но и многие знаменитости - актеры и музыканты.
Права человека16 сентября 2015 г.8 фото
external

Немцы взялись за мигрантов: Шольц депортировал 28 афганцев. Крушение F-16 в ‎Украине. DW Новости (30.08.2024)

Немцы взялись за мигрантов: Шольц депортировал 28 афганцев. Крушение F-16 в ‎Украине. DW Новости (30.08.2024)

Германия 30 августа депортировала 28 афганцев - впервые с 2021 года, когда власть в Афганистане захватили талибы. Речь идет об осужденных преступниках, не имеющих права оставаться в Германии. Перед вылетом каждый из них получил 1000 евро. Накануне правящая коалиция ФРГ согласовала обширный план борьбы с нелегальными беженцами.
30 августа 2024 г.29:55 мин.
Полицейский контроль на границе Германии и Австрии

Германия ужесточает миграционную политику

Германия ужесточает миграционную политику

В ФРГ объявили об ужесточении миграционной политики. Ряд соискателей убежища лишатся пособий, вводится паспортный контроль на границах, в планах увеличение числа депортаций. О нововведениях - в досье DW.
Политика19 сентября 2024 г.
Показать еще