Число новых прошений об убежище в ЕС слегка сократилось

В первом полугодии 2024 года в 27 странах ЕС, Норвегии и Швейцарии было подано 513 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, около четверти из них - в ФРГ. На 2-м и 3-м местах - Испания и Италия.

За первое полугодие текущего года число поданных прошений об убежище в странах Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии слегка снизилось, но по-прежнему превышает полумиллионную отметку. С января по конец июня Агентство ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA) зафиксировало в общей сложности 513 тысяч новых ходатайств, сообщило в понедельник, 16 сентября, базирующееся на Мальте европейское ведомство. Это на 6 тысяч меньше, чем за тот же период 2023 года.

Топ-3 стран по числу заявок - ФРГ, Испания и Италия

В статистику включены данные, полученные из всех стран Евросоюза, а также из не входящих в него Норвегии и Швейцарии. Как и прежде, больше всего ходатайств было подано в Германии - около 124 тысяч, что составляет почти четверть от общего показателя 29 государств. При этом число зарегистрированных в ФРГ заявок от беженцев было на 30 тысяч меньше, чем годом ранее.

На втором месте - Испания, в которой подано 88 тысяч заявок, что практически не отличается от прошлогоднего показателя. Кроме того, в тройку стран с наибольшим числом зарегистрированных прошений об убежище в абсолютном исчислении вошла Италия, в которой за защитой обратились 85 тысяч человек - на треть больше, чем год назад. В расчете на душу населения лидирует Кипр, где с января по июнь насчитали 4900 новых ходатайств о предоставлении убежища.

Больше всего заявок - от сирийцев и афганцев

При этом большинство заявлений о предоставлении убежища подали граждане Сирии (71 тысяча, на 7 процентов больше, чем в 2023 году) и Афганистана (45 тысяч, на 18 процентов меньше, чем в прошлом году). Граждане Венесуэлы подали 37 тысяч прошений, почти все из них - в Испании. В статистике не учтены около 4,5 млн граждан Украины, которые получили временную защиту в ЕС из-за продолжающейся российской военной агрессии.

Между тем, в 2024 году возросла до 46 процентов доля положительных решений по прошениям о предоставлении убежища в первой инстанции, указывается далее.

Миграционная политика уже многие годы является одной из наиболее спорных тем в ЕС. В конце 2023 года Евросоюз утвердил широкомасштабную реформу системы предоставления убежища, ограничив возможности въезда на свою территорию нелегальных мигрантов. В будущем иностранцы, у которых крайне мало шансов на получение права остаться в ЕС, будут проходить ускоренную процедуру на внешних границах.