Германия усложняет грузинам путь к получению убежища

Обвиняемых зовут Гиви, Соломон, Торнике и Михеил, им от 31 до 39 лет. По данным обвинительного заключения, за полтора месяца, с начала ноября по середину декабря 2022 года, они ограбили по меньшей мере пять квартир в северных районах Берлина. Награбленное - украшения, электронику и другие ценные вещи - он перепродавали, а вырученные деньги отправляли домой, в Грузию. Теперь все четверо сидят на скамье подсудимых в берлинском городском суде, который рассматривает уголовное дело по факту нескольких эпизодов краж со взломом и воровства.

И это далеко не первый подобный случай. Летом 2022 года берлинский суд приговорил 30-летнего Лашу Б. к трем годам и трем месяцам тюрьмы за ограбления квартир. Лаша Б. награбил в Берлине в общей сложности на 60 тысяч евро. При этом, по данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), больше половины грузинских воров в Германии подали заявки на политическое убежище в стране.

Одно из общежитий для беженцев в Германии Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Отмена виз с Грузией привела к росту прошений об убежище

Европейское будущее Грузии политики в Берлине, Брюсселе и Тбилиси представляли себе немного по-другому. Когда с 27 марта 2017 года ЕС отменил визы для граждан кавказской республики, в Европе надеялись на то, что безвизовые поездки в Евросоюз еще больше убедят грузин в преимуществах демократии и рыночной экономики. Но спустя всего год первые страны ЕС, в том числе Германия и Швеция, заговорили об отмене безвизового режима, прежде всего из-за роста преступности и числа прошений об убежище. Причем 99% из них отклонялись немецкими властями.

Разница в доходах на душу населения между Грузией и Германией оказалась настолько высока, что немалому числу граждан Грузии пришла в голову одна и та же шальная мысль - переехать жить в ФРГ, на деньги немецких налогоплательщиков. За первый год безвизового въезда в ФРГ число просителей убежища выросло почти втрое .

Безвиз с Грузией и злоупотребления

Однако немецкие законы гарантируют принципиально любому иностранцу право попросить политическое убежище в стране. Тем, кто такое заявление подал, Германия предоставляет жилье и питание на время рассмотрения прошения. Результат не заставил себя долго ждать: общежития для претендентов на статус беженца оказались переполнены грузинами. Их расчет был прост: многим было выгоднее сидеть в немецком общежитии, получать порядка 400 евро в месяц на человека и ждать. Ждать, пока безнадежно перегруженная немецкая бюрократическая машина доберется наконец-то до твоих бумаг. Ждать можно годами - за это время родственники найдут, на что потратить ежемесячные переводы из Германии.

В итоге, например, в Саксонии каждый пятый обитатель центра размещения претендентов на статус беженца был из Грузии. В какой-то момент эта страна вышла на одно из лидирующих мест по числу просителей политического убежища в Германии - и оказалась в странной компании с Афганистаном, Сирией и Ираком. Только в отличие от кавказской республики их никто не называл претендентами на вступление в ЕС.

Главы МВД после подписания соглашение по снижению миграционного потока из Грузии в ФРГ Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Соглашение министров внутренних дел Германии и Грузии

Во вторник, 19 декабря 2023 года, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nansy Faeser) подписала в Тбилиси соглашение со своим грузинским коллегой Вахтангом Гомелаури. Оно предусматривает целый ряд мер по снижению миграционного потока, в частности, проведение информационных кампаний в Грузии о "низких шансах на убежище для граждан Грузии" в ФРГ. По сообщениям немецкой прессы, грузинские власти и без того уже сотрудничают с властями Германии в вопросах возвращения на родину своих граждан, которым немецкие суды предписывают покинуть страну.

А на прошлой неделе верхняя палата германского парламента - бундесрат - приняла решение о внесении Грузии в список "безопасных стран происхождения". Тем самым судебные иски против отказа в предоставлении убежища в Германии перестанут быть поводом для нахождения в стране - и их авторы должны будут покинуть ЕС. За 11 месяцев этого года, по данным МВД ФРГ, в Германии запросили убежище примерно 9 тысяч граждан Грузии. В целом за это период немецкие власти получили свыше 304 тысяч заявок на убежище, что более чем в полтора раза больше, чем в прошлом году. Поскольку одновременно в стране находятся примерно один миллион украинцев, которым тоже нужно жилье, МВД теперь пытается всеми силами снизить число въездов нелегальных мигрантов на территорию Германии.

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