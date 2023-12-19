Германия и Грузия заключили соглашение в сфере миграции

Глава МВД Германии в ходе визита в Тбилиси подписала соглашение, предусматривающее меры по снижению потока просителей убежища из Грузии. У грузин практически нет шансов на получение убежища в ФРГ.

Германия и Грузия будут более тесно сотрудничать в сфере миграции. Во вторник, 19 декабря, министры внутренних дел двух стран Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и Вахтанг Гомелаури подписали в Тбилиси соглашение, предусматривающее целый ряд мер по снижению миграционного потока из Грузии в ФРГ. Среди прочего, договоренность включает проведение информационных кампаний о низких шансах граждан Грузии получить убежище в Германии, а также меры по реинтеграции вернувшихся в свою страну грузин.

Кроме того, соглашение предусматривает упрощение процедур трудоустройства сезонных рабочих, расширение обмена студентов и учащихся средних специальных заведений, а также ученых. Это уже второе миграционное соглашение Германии с другой страной. Первое было заключено в декабре 2022 года с Индией.

Германия признала Грузию безопасной страной происхождения

Несколько дней назад бундесрат ФРГ принял законопроект о внесении Грузии и Молдовы в список так называемых безопасных стран происхождения. Это позволит властям ФРГ ускорить и упростить обработку прошений об убежище, поданных гражданами этих государств, и быстрее выдворять отвергнутых мигрантов. Предполагается, что претенденты на получение убежища в Германии, высланные обратно в государства с таким статусом, не будут подвергаться на родине преследованию, а также будут защищены властями от всяческих других преследований.

"В обоих государствах людям обычно не угрожает преследование по политическим причинам. Кроме того, более чем каждый десятый соискатель убежища в Германии прибывает из этих стран, и признание безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить масштабы нелегальной миграции", заявила Фезер. В Германии удовлетворяется лишь менее 0,3 процента заявок о предоставлении убежища от граждан Грузии и Молдовы.

С начала января по конец ноября немецкие ведомства получили почти 9 тысяч прошений об убежище от граждан Грузии, стремящейся к членству в ЕС.

Смотрите также: