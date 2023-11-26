Грузия на пути к вступлению в ЕС: а что со свободой слова?

Еврокомиссия рекомендовала главам стран-участниц ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но для этого ей требуется обеспечить свободу слова и независимость СМИ, с чем у страны возникли проблемы.

У большинства грузин ЕС ассоциируется с большей свободой и демократией. Опросы регулярно показывают, что более 80% населения страны поддерживает вступление в ЕС, а стены Тбилиси украшают граффити с флагами Евросоюза и надписями: "Мы - Европа". Когда в начале ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала лидерам государств-участниц ЕС предоставить Грузии статус кандидата, в Тбилиси произошли спонтанные праздничные митинги. Но из 12 условий, которые Еврокомиссия поставила стране для получения статуса, выполнено лишь три.

Брюссель призывает правительство улучшить ситуацию со свободой прессы и независимыми СМИ, однако Тбилиси, кажется, не обращает на это внимание.

80% граждан Грузии поддерживают вступление страны в ЕС Фото: Pond5 Images/IMAGO

Весной был принят новый закон, упрощающий процедуру лишения журналистов аккредитации в парламенте. Теперь достаточно задать депутату неприятный вопрос, и доступ в парламент может быть закрыт.

Мариам Герсамия называет новый закон "бюрократическим скальпелем". Она ежегодно исследует состояние СМИ в Грузии по заказу Transparency International, и она не может сообщить ничего хорошего: "Мы видим кампании по дискредитации журналистов и наблюдаем демонизацию самой профессии. Независимых журналистов обвиняют в приверженности к определенным партиям, политики отказываются давать интервью тем каналам, которые не соответствуют их взглядам". Это приводит к дальнейшей поляризации, не только в СМИ, но и в обществе.

Журналисты Грузии борются за свободу слова

До новостной программы оппозиционного телеканала "Мтавари архи" в 18.00 остались считанные секунды. Команда теснится в маленькой студии на одной из улочек Тбилиси. Последние инструкции, затем в эфир выходит ведущий Михаил Сесиашвили. "В университете произошла авария, никто не пострадал" - так начинаются вечерние новости.

Около 300 сотрудников "Мтавари архи" упорно боролись за право самим выбирать, о чем им сообщать аудитории и как работать. В 2019 году они восстали против своего предыдущего работодателя и покинули прежний канал, потому что посчитали его позицию слишком близкой к линии правительства. Новый телеканал команда создала всего за несколько дней.

Компании боятся публиковать рекламу в независимых грузинских СМИ из-за возможных проблем с правительством Фото: Anja Koch/DW

Но и сейчас работать журналистам непросто: "Я веду программу на канале, гендиректор которого провел в тюрьме год и три месяца - по политическим мотивам. Он не совершил преступление, но критиковал правительство. И каждый здесь, в здании, думает - может быть, я следующий", - говорит ведущий Сесиашвили.

В мае 2022 года гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы. Его обвинили в том, что он, якобы, использовал служебный автомобиль в личных целях. Судьи постановили, что он нанес финансовый ущерб компании. Однако многие посчитали, что это решение было политически мотивированным. Евросоюз также неоднократно призывал грузинское правительство освободить Гварамию, в последний раз - в аналитическом отчете Еврокомиссии, которая регулярно проверяет, выполняет ли Грузия условия для вступления в ЕС. В конце июня президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала его.

Тем не менее мысль о том, что журналисты могут беспричинно оказаться в тюрьме, преследует ведущего Михаила Сесиашвили каждый день: "Это тяжело, но мы - коллеги, стараемся подбадривать друг друга и пытаемся сосредоточиться на том, почему мы делаем эту работу. Я называю нас борцами за свободу, потому что мы боремся за более демократическую, более свободную Грузию".

Оппозиционные СМИ испытывают проблемы с финансированием

Также ведущий Михаил Сесиашвили рассказывает, что он регулярно приглашает представителей правительства в свою программу, но они никогда не приходят. Телеканал "Мтавари архи" столкнулся с еще одной проблемой - ему не хватает средств к существованию. Зарплаты обеспечены только на следующие четыре месяца, а найти новые источники финансирования - сложно: "Я знаю многих генеральных директоров и владельцев компаний в Грузии, которые боятся размещать у нас рекламу, - говорит Сесиашвили. - Потому что опасаются неприятностей с государством, например, особых проверок со стороны налоговой. И, к сожалению, я должен сказать, что эти опасения обоснованные".

Мариам Герсамия из Transparency International говорит, что быть государственным вещателем в Грузии сейчас выгоднее всего. От государства можно получить больше денег, чем получают от рекламы все остальные телеканалы вместе взятые.

Журналистов в Грузии преследуют даже за сатиру

На севере Тбилиси, вдали от сверкающего проспекта Руставели, на котором располагаются магазины мировых брендов модной одежды, и старого центра города, столь популярного у туристов, находится офис Formula TV - еще одного оппозиционного телеканала.

Журналист Миша Мшвилдадзе пережил нападение по политическим мотивам Фото: Anja Koch/DW

Именно здесь Миша Мшвилдадзе еженедельно записывает свою сатирическую передачу. Высокий, коренастый мужчина не стесняется в выражениях, что нравится многим грузинам, но далеко не всем. Однажды в июне он, как обычно, вечером вышел из офиса, и на оживленной улице его выследили и избили несколько человек.

По словам Мшвилдадзе, его несколько раз ударили в глаз. Он считает, что цель была не в том, чтобы нанести ему серьезные травмы, а в том, чтобы они были хорошо видны: "Меня в этой стране знают все. Поэтому нападение на меня в общественном месте - это сигнал для всех: если я не в безопасности, то никто не в безопасности. И каждый, кто высказывает критику в адрес правительства, должен ожидать наказания".

Его коллеги пытались найти преступников - они реконструировали нападение и проанализировали записи с камер наблюдения. После этого журналисты пришли к выводу, что нападение было организовано грузинскими спецслужбами. И действительно, один из нападавших, который был признан виновным в нападении,оказался силовиком. Однако глава спецслужб отрицает, что преступник действовал по чьему-то приказу.

"Журналистика в Грузии больше не считается безопасной профессией, - говорит Мариам Герсамия. - И не является работой, которая сулит популярность. Наоборот, журналистов считают надоедливыми". Количество людей, меняющих профессию, вызывает тревогу. Это не очень хороший знак для страны, которая действительно хочет пробиться в ЕС, добавила она.

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