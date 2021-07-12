В парламенте Грузии подрались депутаты и журналисты

Участники протестов в Грузии в понедельник, 12 июля, прорвали оцепление у парламента страны и ворвались в здание. Журналистам, накануне требовавшим отставки Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра страныв связи с насилием против представителей СМИпри освещении подготовки марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества, помогали оппозиционные политики. В итоге в зале парламента началась драка, которую в прямом эфире транслировали несколько грузинских телеканалов.
Тем временем глава правительства дал понять, что не собирается выполнять требования митингующих. Их действия он назвал "антигосударственными, антицерковными и антинациональными". В результате большая часть оппозиции объявила о намерении бойкотировать заседания парламента. К бойкоту присоединилась крупнейшая оппозиционная партия Грузии - "Единое национальное движение". "Мы будем принимать участие только в тех процессах, которые касаются вынесения вотума недоверия правительству".- цитирует ТАСС слова лидера ее парламентской фракции Хатии Деканоидзе.
Оператор стал жертвой гомофобов
Ранее, 11 июля, в собственном доме в столице Грузии был найден мертвым телеоператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, избитый гомофобами, сорвавшими 5 июля запланированный гей-парад в Тбилиси. По сообщению коллег, Лашкарава в результате избиения получил сотрясение мозга и множественные переломы костей лица. После нападения он несколько дней лечился в больнице, 8 июля был выписан и продолжил лечение дома.
После известия о смерти Лашкаравы у стен парламента собралось несколько тысяч протестующих. Участники акции под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!" требовали отставки премьер-министра и грозились не расходиться, пока их требование не будет выполнено. Протестующие обвиняют правительство Гарибашвили в попустительстве насилию против журналистов.
Смотрите также:
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Начало протестов
Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии
Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии
Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Антироссийские лозунги
Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих
В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии
Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси
По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией
Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Протесты в Тбилиси не прекращаются
Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.
-
Массовые акции протеста в Тбилиси
Выборы по пропорциональной системе
24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
Автор: Анастасия Аринушкина