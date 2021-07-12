В парламенте Грузии подрались депутаты и журналисты

Участники протестов в Грузии в понедельник, 12 июля, прорвали оцепление у парламента страны и ворвались в здание. Журналистам, накануне требовавшим отставки Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра страныв связи с насилием против представителей СМИпри освещении подготовки марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества, помогали оппозиционные политики. В итоге в зале парламента началась драка, которую в прямом эфире транслировали несколько грузинских телеканалов.

Тем временем глава правительства дал понять, что не собирается выполнять требования митингующих. Их действия он назвал "антигосударственными, антицерковными и антинациональными". В результате большая часть оппозиции объявила о намерении бойкотировать заседания парламента. К бойкоту присоединилась крупнейшая оппозиционная партия Грузии - "Единое национальное движение". "Мы будем принимать участие только в тех процессах, которые касаются вынесения вотума недоверия правительству".- цитирует ТАСС слова лидера ее парламентской фракции Хатии Деканоидзе.

Оператор стал жертвой гомофобов

Ранее, 11 июля, в собственном доме в столице Грузии был найден мертвым телеоператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, избитый гомофобами, сорвавшими 5 июля запланированный гей-парад в Тбилиси. По сообщению коллег, Лашкарава в результате избиения получил сотрясение мозга и множественные переломы костей лица. После нападения он несколько дней лечился в больнице, 8 июля был выписан и продолжил лечение дома.

После известия о смерти Лашкаравы у стен парламента собралось несколько тысяч протестующих. Участники акции под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!" требовали отставки премьер-министра и грозились не расходиться, пока их требование не будет выполнено. Протестующие обвиняют правительство Гарибашвили в попустительстве насилию против журналистов.

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