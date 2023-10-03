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"Трансперенси Интернешнл - Россия" покидает РФ

Сергей Куприков
3 октября 2023 г.

Организация зарубежных антикоррупционных экспертов работала в России с 1999 года. Генпрокуратура РФ в марте признала "нежелательной организацией" международное антикоррупционное движение Transparency International (TI).

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Логотип Transparency International
Логотип Transparency InternationalФото: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Организация зарубежных антикоррупционных экспертов "Трансперенси Интернешнл - Россия" (ТИ-Р) во вторник, 3 октября, объявила о завершении ликвидации российского юридического лица и перезапуске работы за пределами РФ.

Российская Генпрокуратура в марте признала "нежелательной организацией" международное антикоррупционное движение Transparency International (TI) со штаб-квартирой в Берлине. Это решение российских властей сделало работу российского отделения организации небезопасной, говорится в заявлении ТИ-Р. Она работала в России с 1999 года.

"Опыт и знания в сфере противодействия коррупции, накопленные нами почти за четверть века, не могут просто так исчезнуть, поэтому мы приняли решение возобновить работу за пределами России в новом формате, - указывается в сообщении. - Мы продолжаем и продолжим нашу работу по гражданскому противодействию коррупции в России и отстаиванию принципов прозрачности, подотчетности, порядочности и честности".

Коллектив организации, находящийся за пределами России, получил официальную аккредитацию как "российское отделение TI в изгнании".

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