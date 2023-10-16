КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента

Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. В понедельник, 16 октября, КС удовлетворил конституционное представление правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", установив нарушение конституции главой государства, заявил в прямом телеэфире председатель суда Мераб Турава. Решение поддержали шесть из девяти членов КС.

При этом Конституционный суд признал, что Саломе Зурабишвили нарушила 52-ю статью конституции страны, совершив зарубежные поездки и встретившись с официальными лицами без согласия правительства Грузии. Решение КС теперь должен утвердить парламент. Вопрос об импичменте будет вынесен на голосование на пленарном заседании в ближайшие две недели, добавил Турава.

Процедура импичмента из-за зарубежных поездок Зурабишвили

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" 1 сентября заявила, что инициирует процедуру импичмента главы государства. Председатель партии Ираклий Кобахидзе отметил, что исходя из расстановки политических сил в парламенте, добиться успеха импичмента невозможно, поскольку необходимы 100 из 150 голосов, а правящая политическая сила не способна заручиться таким количеством без поддержки оппозиции. Тем не менее, начало процедуры импичмента - "конституционная обязанность партии", подчеркнул он.

"Грузинская мечта" настаивает, что Зурабишвили нарушила Основной закон, поскольку отправилась в заграничную поездку без одобрения правительства. Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабмина.

Саломе Зурабишвили 31 августа приехала в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и провела серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правительство в Тбилиси не одобрило эту поездку. Кабмин Грузии не согласовал и другие рабочие визиты Саломе Зурабишвили: в Украину 22 - 24 августа, в Швейцарию и Болгарию в сентябре, в Польшу, Бельгию и Данию в октябре, а также в Объединенные Арабские Эмираты, Чехию и Израиль в декабре.

Разногласия между Зурабишвили и правящей партией

Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в ноябре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но ее поддержала "Грузинская мечта". Впоследствии отношения между главой государства и политической силой стали портиться на фоне войны России против Украины и разногласий по поводу отношений с Москвой.

Грузия подала заявку на членство в ЕС почти одновременно с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Украина и Молдова стали кандидатами в члены ЕС, но Грузия этого статуса не получила. Брюссель пообещал Грузии предоставить его, "как только будут решены оставшиеся приоритеты".

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