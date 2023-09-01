Вояж Зурабишвили: угроза импичмента в Грузии, хаос в Берлине

Поездка президента Грузии Зурабишвили по странам Европы, начавшаяся с визита в Германию и переговоров с президентом ФРГ Штайнмайером, обернулась политическим скандалом в Тбилиси и замешательством в Берлине.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" объявила о запуске процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Формальным поводом стала ее поездка в Европу, которую не согласовал парламент страны. Председатель партии Ираклий Кобахидзе в пятницу, 1 сентября, на брифинге в Тбилиси заявил, что "Грузинская мечта" подаст иск против Зурабишвили в конституционный суд.

Президента обвиняют в нарушении конституции, согласно которой глава государства осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства.

Самовольная поездка президента

Предложение о визите Зурабишвили в Германию для встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) администрация президента внесла 12 июля 2023 года. Правительство ей в этом отказало, а также запретило проводить запланированные на следующие месяцы визиты в Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль. "Напоминаем президенту, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии президент Грузии осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 54 конституции реализация внешней политики страны находится в ведении правительства", - говорилось в сообщении.

По словам политического аналитика Гелы Васадзе, нынешние власти считают, что президент должен выполнять исключительно церемониальные функции: "Ограниченные полномочия президента со временем еще сильнее сократили".

Однако, несмотря на запрет, 30 августа администрация президента официально объявила о том, что Зурабишвили отправляется в Европу, где проведет ряд встреч в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. 31 августа она посетила Германию и встретилась со Штайнмайером, а 1 сентября в Брюсселе прошла встреча Зурабишвили с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Поможет ли визит Зурабишвили евроинтеграции Грузии

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили в ходе своих визитов якобы пытается сорвать евроинтеграцию Грузии.

Поддержала президента экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария, заявив, что Зурабишвили должна осуществлять визиты несмотря на запрет правительства. "Не всем нужно разрешение правительства, чтобы приехать в Европу и говорить о важности предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Вы заблокируете президента - ничего, в Европу в итоге приедут еще больше лоббистов из Грузии," - сказала она.

Политолог Гела Васадзе подчеркивает, что президент поехала в Европу именно для того, чтобы убедить ее дать Грузии статус кандидата в Евросоюз. "Власти не могут сказать, что они не хотят в Европу и что их не устраивает поездка Зурабишвили в поддержку евроинтеграции, потому что столкнутся с очень серьезными протестами. Поэтому они обвиняют президента в попытках сорвать вступление в Евросоюз", - добавил аналитик.

Предложение об импичменте - политический демарш

Предложение "Грузинской мечты" об импичменте президента, скорее всего, принято не будет, так как для этого нужно 100 голосов депутатов, а у правящей партии лишь 84 места в парламенте, в то время как 66 мест принадлежат оппозиции. "Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии. Мы не можем закрыть глаза на вопиющие нарушения конституции, так как это подрывает верховенство закона и демократическую конституционную систему в стране", - сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Гела Васадзе считает, что импичмент, вероятнее всего, не пройдет и власти это понимают. "Голосов 12-ти депутатов им брать не откуда. Но дело в том, что это был просто политический демарш", - подчеркнул он.

Депутат Европарламента от Чехии Маркета Грегорова заявила, что шокирована решением правящей партии попытаться осуществить процедуру импичмента Саломе Зурабишвили. "Она решительно проевропейская. К сожалению, в большей степени, чем некоторые представители правительства. Если "Грузинская мечта" хочет получить статус кандидата (в ЕС), она должна одобрить эти переговоры и не бояться их результатов" - написала Грегорова.

Неудобный президент

Саломе Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов, долгие годы работала в МИД Франции, затем переехала в Грузию. В 2004 году она стала министром иностранных дел страны и получила грузинское гражданство. Позднее ЦИК отказал ей в регистрации на выборах президента из-за двойного гражданства, и Зурабишвили отказалась от французского паспорта к следующим выборам в 2018 году. На этих выборах, где Зурабишвили одержала победу, ее кандидатуру поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Но со временем их отношения испортились.

По мнению Гелы Васадзе, власти считали, что Зурабишвили не будет столь активна в политике и защитит перед Западом курс, который в Грузии часто называют "пророссийским". Среди проявлений этого курса - отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы с связи с агрессией в Украине, возобновление прямого авиасообщения с РФ в 2023 году, случаи отказов некоторым российским критикам режима во въезде в Грузию.

"Власти полагали, что Зурабишвили позволит Грузии вести себя на международной арене, как Китай или Венгрия. Но этот курс вызывает вопросы при европейских амбициях Грузии. В сухом остатке европерспектива поставлена под знак вопроса," - добавил Васадзе.

Визит Зурабишвили - сюрприз для правительства ФРГ

О визите Саломе Зурабишвили в Германию не было ни объявлено заранее (что весьма необычно), ни сообщено постфактум. На официальном сайте федерального президента поиск по запросу "Surabischwili" - так по-немецки транскрибируют фамилию грузинского президента - в пятницу утром самым свежим сообщением выдал информацию от 10 марта 2023 года, когда главы двух государств обсуждали по телефону обострение политической ситуации в Грузии.

И даже в пресс-службе администрации Штайнмайера в пятницу не сразу смогли подтвердить факт его встречи с коллегой из Тбилиси. Только пару часов спустя корреспонденту DW перезвонили из официальной резиденции президента Германии - дворца Бельвю - и сообщили, что Зурабишвили и в самом деле встречалась в четверг со Штайнмайером, что визит был, скорее, спонтанным, что беседа велась с глазу на глаз. Что же касается отсутствия информации на официальном сайте, то, как оказалась, она все-таки есть. Правда, в весьма неожиданном месте. Чтобы ее найти, надо открыть президентскую фотогалерею, где фото беседы Зурабишвили и Штайнмайера 31 августа - без какого-либо комментария - можно отыскать среди множества других.

На правительственной пресс-конференции 1 сентября вопрос корреспондента DW о том, знают ли в немецком правительстве о визите президента Грузии в Берлин, вызвал изрядное замешательство. Ни официальный представитель канцлера, ни пресс-секретарь МИД ФРГ, которое не могло не участвовать в организации визита, не смогли ответить на такой элементарный вопрос и пообещали прислать свой комментарий позже. Явным сюрпризом для официального Берлина стали и сообщения о намерении "Грузинской мечты" начать процедуру импичмента в отношении Саломе Зурабишвили за то, что она не согласовала свой визит с правительством Грузии.

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