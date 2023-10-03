  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Воссоединение Германии
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГрузия

КС Грузии начал рассмотрение иска к президенту страны

Сергей Куприков
3 октября 2023 г.

Авторы судебного иска против главы Грузии Саломе Зурабишвили считают, что она нарушила конституцию, осуществив зарубежные визиты и встретившись с президентами Германии и Франции.

https://p.dw.com/p/4X4jT
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Конституционный суд Грузии во вторник, 3 октября, начал рассмотрение иска правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) к президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Авторы иска утверждают, что глава государства нарушила конституцию страны, посетив в августе и сентябре ряд стран и встретившись, в частности, с коллегами из Германии и Франции. Статья 52 основного закона Грузии говорит, что президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и заключает международные договоры с согласия правительства.

Нынешнее правительство не только не разрешало президенту осуществлять зарубежные визиты, но и публично запретило ей встречаться с европейскими лидерами. Премьер-министр Грузиир Ираклий Гарибашвили, а также председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, неоднократно обосновывали запрет тем, что Саломе Зурабишвили вводит в заблуждение европейских лидеров относительно неготовности Грузии стать кандидатом в члены ЕС. 

Адвокаты Зурабишвили, представляющие президента на заседании суда, в свою очередь, ссылаются на 49-ю статью Конституции Грузии, дающей президенту возможность совершать зарубежные визиты.

Возможность импичмента Зурабишвили маловероятна

Если большинство коллегии КС, состоящей из девяти судей, подтвердит нарушение Зурабишвили основного закона страны проведением встреч с главами ФРГ и Франции, то лидеры парламентского большинства намерены начать в парламенте процесс об импичменте президента.

Однако "Грузинская мечта" обладает в законодательном органе лишь абсолютным, но не конституционным большинством голосов: для принятия закона об импичменте необходимо две трети списочного состава депутатов: 100 голосов в 150-местном парламенте. Пока поддержать импичмент готовы лишь 88 депутатов.

Смотрите также:

Президент Грузии о войне в Украине и вступлении в ЕС

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мат в адрес Путина, конфликт с Россией и протесты в Тбилиси: что думает президент Грузии Зурабишвили

Мат в адрес Путина, конфликт с Россией и протесты в Тбилиси: что думает президент Грузии Зурабишвили

Комментируя в интервью DW инцидент с матом в адрес Путина, Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против вербальной эскалации. Президент Грузии говорит о политизации протестов и ждет возвращения туристов из России.
Политика12 июля 2019 г.14:13 мин.
external

В Грузии президентом стала женщина - противник Саакашвили (29.11.2018)

В Грузии президентом стала женщина - противник Саакашвили (29.11.2018)

В Грузии впервые президентом избрана женщина. Саломе Зурабишвили и поддерживавшую ее правящую партию обвиняют в подкупе избирателей и использовании админресурса.
Политика29 ноября 2018 г.02:48 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание парламента Армении в Ереване

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Политика3 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Берлин. Объединение Германии

Как Путин историю Германии переписал

Как Путин историю Германии переписал

История3 октября 2023 г.
Проект Монумента свободы и единства архитерктурно-дизайнерского бюро Milla & Partner в Штутгарте

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Культура3 октября 2023 г.
external

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Общество2 октября 2023 г.02:00 мин.
external

Дети прифронтовой полосы

Дети прифронтовой полосы

Конфликты2 октября 2023 г.03:29 мин.
external

Российская оппозиция за силовое сопротивление

Российская оппозиция за силовое сопротивление

Общество2 октября 2023 г.02:34 мин.
Карикатура - синяя птица (бывший символ Twitter) говорит из запертой клетки, обращаясь к владельцу соцсети X Илону Маску: "Илон, прекрати постить дурацкие мемы".

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Политика2 октября 2023 г.
На главную страницу