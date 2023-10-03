КС Грузии начал рассмотрение иска к президенту страны

Авторы судебного иска против главы Грузии Саломе Зурабишвили считают, что она нарушила конституцию, осуществив зарубежные визиты и встретившись с президентами Германии и Франции.

Конституционный суд Грузии во вторник, 3 октября, начал рассмотрение иска правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) к президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Авторы иска утверждают, что глава государства нарушила конституцию страны, посетив в августе и сентябре ряд стран и встретившись, в частности, с коллегами из Германии и Франции. Статья 52 основного закона Грузии говорит, что президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и заключает международные договоры с согласия правительства.

Нынешнее правительство не только не разрешало президенту осуществлять зарубежные визиты, но и публично запретило ей встречаться с европейскими лидерами. Премьер-министр Грузиир Ираклий Гарибашвили, а также председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, неоднократно обосновывали запрет тем, что Саломе Зурабишвили вводит в заблуждение европейских лидеров относительно неготовности Грузии стать кандидатом в члены ЕС.

Адвокаты Зурабишвили, представляющие президента на заседании суда, в свою очередь, ссылаются на 49-ю статью Конституции Грузии, дающей президенту возможность совершать зарубежные визиты.

Возможность импичмента Зурабишвили маловероятна

Если большинство коллегии КС, состоящей из девяти судей, подтвердит нарушение Зурабишвили основного закона страны проведением встреч с главами ФРГ и Франции, то лидеры парламентского большинства намерены начать в парламенте процесс об импичменте президента.

Однако "Грузинская мечта" обладает в законодательном органе лишь абсолютным, но не конституционным большинством голосов: для принятия закона об импичменте необходимо две трети списочного состава депутатов: 100 голосов в 150-местном парламенте. Пока поддержать импичмент готовы лишь 88 депутатов.

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