Сибига поддержал отмену соцвыплат украинцам за границей

Глава МИД Украины Андрей Сибига согласился с предложением министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского прекратить оказывать помощь украинцам, которые проживают за пределами страны и подлежат мобилизации. Обмен мнениями состоялся в рамках конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в субботу, 14 сентября.

Сикорский в своем заявлении напомнил, что многие военнообязанные украинцы продолжают получать социальные выплаты, проживая при этом в странах Европы. "В Германии украинцы, находящиеся там под временной защитой, получают значительную поддержку - более 500 евро, а вместе с компенсацией за проживание речь может идти о более чем 1000 евро в месяц на человека. Аналогично в Нидерландах, не уверен насчет сумм во Франции", - сказал он.

По его словам, "простым способом" помочь Киеву в развязанной Россией войне будет прекращение оказания помощи украинцам, которые подлежат мобилизации. "Укрывательство от призыва не является причиной для финансовой поддержки. Просто перестаньте им платить", - призвал польский министр.

Его коллега из Украины Сибига согласился. "Я поддерживаю идею министра Сикорского. Обязанность защищать свою родину распространяется на всех граждан, независимо от того, где они живут", - сказал он в ходе той же сессии. Глава МИД также призвал страны Евросоюза заняться разработкой программ, которые будут стимулировать украинцев возвращаться на родину. По словам Сибиги, всего за пределами Украины сейчас проживает порядка миллиона ее граждан мобилизационного возраста.

В Германии ведутся разговоры об отмене социальных выплат для украинцев

Летом 2024 года представители сразу нескольких политических партий Германии призвали лишить украинских беженцев гражданских пособий (Bürgergeld).

С соответствующими предложениями в отношении украинцев призывного возраста выступили сначала министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) и глава МВД Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) из оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.

Позднее к их требованиям присоединился генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). "У нас повсеместно нехватка рабочей силы - в пищевой отрасли, в строительстве или в сфере по уходу за больными и инвалидами. Нам нужно впредь не финансировать безработицу деньгами налогоплательщиков, а заботиться о том, чтобы люди получали работу", - заявил он.

Впрочем, спустя несколько дней официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) сказал, что у властей страны нет планов заменять гражданские выплаты для беженцев из Украины стандартными пособиями для соискателей убежища в Германии. С аналогичным заявлением выступил заместитель пресс-секретаря министерства торговли ФРГ Доминик Эрентраут (Dominik Ehrentraut).

В ФРГ - около 1,65 млн украинских беженцев, из них 260 000 - мужчины призывного возраста

По данным МВД ФРГ, в марте 2024 года в Германии проживало около 1,65 миллиона украинских беженцев. 260 000 из них - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Подавляющее большинство украинских беженцев в ФРГ составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 000 украинцев, еще 47 000 заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).