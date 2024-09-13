Германия ужесточает миграционную политику

В ФРГ объявили об ужесточении миграционной политики. Ряд соискателей убежища лишатся пособий, вводится паспортный контроль на границах, в планах увеличение числа депортаций. О нововведениях - в досье DW.

Усиление социальной напряженности в стране вынудило правительство Германии объявить о мерах по ужесточению миграционной политики и борьбе с нелегальными беженцами. Одним из поводов для этого послужило убийство трех посетителей городского фестиваля в немецком Золингене 23 августа. Главный подозреваемый - проситель убежища из Сирии.

На политическую ситуацию в Германии повлияли и результаты земельных выборов в двух восточных землях - Тюрингии и Саксонии, прошедшие 1 сентября. На них противники миграции - партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и альянс "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (ССВ) - заручились значительной поддержкой избирателей.

В Германии идут жесткие дебаты о том, являются ли достаточными принятые правительством Олафа Шольца меры.