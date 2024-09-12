Бундестаг обсудил меры по ужесточению миграционной политики

Фракции от правящей в ФРГ коалиции внесли на рассмотрение парламента два законопроекта. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер подчеркнула, что речь идет об обеспечении свободы и безопасности в Германии.

Через три недели после кровопролитного нападения с ножом в Золингене, фракции от правящей в ФРГ коалиции - социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы - в четверг, 12 сентября, внесли в бундестаг два законопроекта об ужесточении миграционной политики. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в начале парламентских дебатов подчеркнула, что речь идет об обеспечении свободы и безопасности в Германии. "Тот, кто получает у нас защиту, не должен злоупотреблять ею, иначе ему придется покинуть Германию", - указала она.

Внесенные правящими партиями законопроекты зиждутся на трех столпах - сокращении социальных выплат соискателям убежища, подлежащим депортации, расширении полномочий силовых структур в борьбе против радикального исламизма и ужесточении законодательства об оружии, касающегося ножей.

Силовики впредь получат право использовать биометрическое распознавание лиц в ходе расследований в отношении предполагаемых экстремистов. Беженцы, которые без настоятельно необходимой причины ездят на родину, лишатся защитного статуса. Соискатели убежища, за которых отвечает другое государство ЕС, впредь не будут получать социальных выплат в Германии.

Критика со стороны оппозиции

Фракции крупнейших оппозиционных партий - Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - поддерживают внесенные законопроекты, которые, по их словам, содержат "много разумных мер", но считают их недостаточными. Они вновь потребовали повсеместно отказывать мигрантам в праве въезда в Германию прямо на границе. Правительство ФРГ считает это требование невыполнимым в практическом и правовом планах.

Когда состоится рассмотрение законопроектов в бундестаге во втором и в третьем чтениях, пока неизвестно. Некоторые части законодательства должны будут также пройти через бундесрат.

Германия ужесточает миграционное законодательство на фоне трагедии 23 августа в Золингене, где 26-летний сириец напал с ножом на посетителей "Фестиваля разнообразия" и убил трех человек. Мужчина был связан с мусульманскими экстремистами.