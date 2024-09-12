Дебаты о мигрантах: что предлагают политики в ФРГ

Временный контроль на всех немецких границах и ожесточенные дебаты о том, можно ли прямо на границе отказывать беженцам во въезде в страну: это лишь две наиболее важные меры, которые сегодня доминируют в Германии в спорах об ужесточении политики предоставления убежища. Не проходит и дня, чтобы не стали известны новые мнения в дискуссии о миграционной политике.

Резня в Золингене и результаты земельных выборов

Свечи на месте теракта в Золингене, 25 августа 2024 года Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Поводом для новых споров послужило убийство трех посетителей городского фестиваля в немецком Золингене 23 августа. Главный подозреваемый - проситель убежища из Сирии, который сейчас находится под стражей. Кроме того, на политическую ситуацию в стране повлияли результаты земельных выборов в двух восточных землях Германии - Тюрингии и Саксонии - 1 сентября. На них противники миграции - партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и альянс "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (ССВ) - получили значительную поддержку избирателей.

Мерц: "Шольц ведет страну по ложному пути"

Партии правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) - оказались в непростой ситуации, поскольку на земельных выборах и по результатам опросов они демонстрируют крайне низкие результаты. На этом фоне блок оппозиционных христианских партий - Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - усиливает давление на федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Федеральный канцлер сейчас теряет контроль над своей собственной страной", - заявил после убийства в Золингене председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Pro Asyl за интеграционные проекты

В основе дискуссии лежит вопрос: не слишком ли много просителей убежища принимает Германия? И не прибывают ли в страну вместе с беженцами преступники и политические экстремисты? Многие соцопросы ясно показывают, что население страны видит необходимость перемен в вопросах миграции, что ведет к ужесточению дебатов.

Тарек Алаус Фото: Horst Galuschka/dpa/picture alliance

Организация Pro Asyl не одобряет атмосферу крайнего недовольства, в которой проходят дискуссии. "Мы наблюдаем истерические дебаты, основанные на конкуренции за лишение беженцев их прав. И в этих дебатах совершенно теряется один аспект: поддержка структур гражданского общества, таких как проекты по развитию демократии и борьбе с экстремизмом", - пояснил DW ее эксперт по вопросам беженцев Тарек Алаус. По его мнению, страна должна сделать больше для интеграции проживающих в ФРГ просителей убежища и, например, принять более жесткие меры против готовых к насилию исламистов.

Глава МВД требует проверки на всех границах

Однако сегодня подобные предложения в основном игнорируются. 9 сентября федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) распорядилась о проведении временных проверок на всех границах Германии, начиная с 16 сентября. Ранее они уже проводились на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией. Это принесло результаты: в начале сентября федеральная полиция объявила, что за первые шесть месяцев на границах было отказано во въезде в страну более чем половине нелегальных мигрантов. За весь 2023 год их было не более 28 процентов.

Консерваторы выступают за полный отказ во въезде

Однако ХДС и ХСС теперь хотят, чтобы на границах разворачивали обратно гораздо больше людей. На встрече, состоявшейся 10 сентября в федеральном министерстве внутренних дел в Берлине, представители правительства и оппозиции пока не нашли общего знаменателя. Хотя и члены правительства, например министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner), в настоящее время также выступают с резкими заявлениями по вопросам предоставления убежища и миграции.

Тарек Алаус поясняет: "Пограничный контроль и выдворение - две разные вещи. Временный пограничный контроль возможен с юридической точки зрения, но он в значительной степени противоречит идее ЕС о свободе передвижения. Выдворение несовместимо с законодательством ЕС с самого начала, поскольку заявления о предоставлении убежища, поданные на границе, должны быть проверены до того, как произойдет выдворение".

Совет по миграции говорит об опасном популизме

Европейское и немецкое законодательство гласит, что каждый, кто прибывает на границу и просит убежища, имеет право на рассмотрение своей просьбы. Такого же мнения придерживается Миграционный совет, объединяющий около 100 организаций по оказанию помощи беженцам. "Обсуждаемая в настоящее время политика возвращения людей, ищущих защиты на границах Германии, представляет собой опасный популизм в дебатах о миграционной политике. Нет никаких сомнений в том, что текущая правовая ситуация делает незаконным возвращение людей, ищущих защиты", - говорится в недавно опубликованном заявлении совета.

Пограничная стена на границе Греции и Турции призвана остановить поток нелегальных мигрантов Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Австрия уже объявила, что не будет принимать беженцев, которым отказывают в приеме на границе с Германией. А глава правительства Польши Дональд Туск назвал подобные планы Германии "совершенно неприемлемыми". Тем не менее на встрече с оппозицией Фезер сделала, в частности, следующее предложение: отныне при подаче прошения о предоставлении убежища на границе будет проверяться, не зарегистрирован ли беженец в другой стране ЕС. Тогда беженцы не смогут въезжать в страну, как это было раньше. Тем не менее оппозиция прервала переговорыс федеральным правительством, не достигнув результата. Мерц заявил о прекращении дискуссии по вопросам реформы миграционного законодательства.

Не более 100 000 просителей убежища в год?

ХДС и ХСС также выступают за установление верхнего предела числа просителей убежища. "В целом, в долгосрочной перспективе это число должно быть значительно сокращено и составлять менее 100 тыс. человек, потому что мы действительно перегружены", - заявил 8 сентября председатель ХСС и глава правительства Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder). По его словам, Германия "перегружена не только в вопросах нехватки детских садов, школ и жилья". "Мы также в определенной степени перегружены в культурном плане. Во многих немецких городах немцы больше не чувствуют себя как дома. И истина проста: мы погружаемся в хаос". Для сравнения: в 2023 году убежище в Германии попросили около 351 тыс. человек.