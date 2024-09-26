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Война между Израилем и "Хезболлах"

26 сентября 2024 г.

Конфликт между Израилем и "Хезболлах", который обстреливает Израиль, привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане. Это вызвало там массовое бегство населения. Регион оказался на грани новой войны. Досье DW.

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Дым над Бейрутом после авиаударов Израиля по объектам "Хезболлах" в Ливане
Дым над Бейрутом после авиаударов Израиля по объектам "Хезболлах" в Ливане Фото: Bilal Hussein/AP Photo/picture alliance

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате ударов с воздуха были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них, расположенные на территории Ливана. "Хезболлах"  регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, а также поддерживает боевиков ХАМАС, с которыми Израиль ведет войну в секторе Газа.

В результате израильских авиаударов были убиты руководители террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.

Подробнее о войне между Израилем и "Хезболлах" - в досье DW.

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