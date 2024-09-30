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ООН: Около 100 000 человек бежали из Ливана в Сирию

Лиза Ламбрехт
30 сентября 2024 г.

Десятки тысяч людей бегут в Сирию из-за авиаударов израильской армии по позициям "Хезболлах" в Ливане, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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Люди, прибывшие из Ливана в Сирию
Люди, прибывшие из Ливана в СириюФото: Hummam Sheikh Ali/Xinhua/picture alliance

С начала израильской военной операции в Ливане против радикального шиитского движения "Хезболлах" из страны в соседнюю Сирию бежали около ста тысяч человек. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По словам Гранди, поток людей, прибывающих к границе, не прекращается. Сотрудники ООН присутствуют на четырех контрольно-пропускных пунктах на границе с Сирией для помощи вновь прибывшим, поддержку им оказывают местные власти и сотрудники Красного полумесяца, добавил верховный комиссар Организации объединенных наций по делам беженцев. Как уточняется, около 60% беженцев - сирийцы, остальные 40% составляют ливанцы.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что после начала массированных израильских авиаударов по территории страны число людей, покинувших свои дома, приблизилось к миллиону.  Он назвал происходящее "самым массовым перемещением людей в истории Ливана".

Операция Израиля против "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) две недели назад начала "упреждающую военную операцию" против "Хезболлах", признанной террористической организацией в Германии, США и ряде других стран. В результате израильских авиаударов был ликвидирован лидер группировки Хасан Насралла и ряд высокопоставленных командиров "Хезболлах". При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, среди них - женщины и дети. Боевики "Хезболлах" в свою очередь продолжают наносить удары по территории Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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