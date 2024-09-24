На фоне авиаударов Израиля тысячи людей покидают Ливан

По данным агентства dpa, сотни ливанцев направляются в Сирию, спасаясь от военных разрушений. AP сообщает о тысячах людей, бегущих с юга Ливана.

На фоне продолжающихся авиаударов Израиля по территории Ливана, направленных, как утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), против военных объектов радикального движения "Хезболлах", сотни людей покидают Ливан в направлении Сирии. Об этом сообщает агентство dpa во вторник, 24 сентября.

Как рассказал агентству сотрудник пограничной службы, люди прибывают к сирийской границе из долины Бекаа и других регионов на востоке Ливана. Преимущественно речь идет о ливанцах, имеющих сирийскую супругу или других родственников в Сирии, приводит dpa слова своего собеседника на пограничном пункте "Маснаа". По данным агентства, в Ливане проживают сейчас 1,5 млн сирийских беженцев и других сирийцев.

Как передает агентство AP, в Бейруте и прибрежном городе Сидон семьи ливанцев, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий, были размещены в школах. Между тем отели взвинтили цены так, что многие семьи не смогли позволить себе там комнату и оказались вынуждены ночевать в автомобилях.

Как передает ливанское государственное информагентство National News Agency, в городе Баальбек, расположенном в 65 км к северо-востоку от Бейрута, образовались очереди перед булочными и станциями для заправки газовых баллонов.

Агентство AP сообщает о тысячах жителей Ливана, бегущих из южных районов страны на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Развитие боевых действий в конфликте Израиля и "Хезболлах"

Во второй половине дня 24 сентября Израиль нанес очередной авиаудар по Бейруту. По данным агентства AP, в результате погибли почти 560 человек. Сколько из этих жертв были террористами, не уточняется.

Как пишет онлайн-издание The Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах, целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был командир ракетного подразделения "Хезболлах". Его судьба на данный момент неизвестна.

Ранее израильские военные сообщили, что с территории Ливана в сторону северных регионов Израиля было запущено более 55 ракет. Одной из целей Израиля, нанесшего в ответ десятки ударов по территории Ливана, была, кроме прочего, ячейка, из которой было произведено это нападение, указывают в ЦАХАЛ.

По данным AP, израильские танки и артиллерия также обстреляли цели вблизи ливанской границы. Площадь территории на юге Ливана, подвергшаяся авиаударам со стороны Израиля, составила в общей сложности 1700 квадратных километров, следует из сообщения.

"Мы атакуем инфраструктуру, которую "Хезболлах" выстраивало для боевых действий за последние 20 лет", - заявил глава израильского Генштаба Герци Халеви. В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении операции против объектов террористической группировки на всю территорию Ливана. Правительство Израиля ввело режим особого положения по всей стране, который продлится как минимум до 30 сентября.

Со своей стороны боевики "Хезболлах" заявили, что в ночь на 24 сентября и утром этого дня они атаковали ракетами восемь целей в Израиле, включая завод о производству взрывчатых веществ в городе Зихрон-Яаков, расположенном в 60 км от границы с Ливаном.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть из них были обменяны, часть погибли в плену, а несколько - освобождены в результате военных операций.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.