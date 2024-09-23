Взрывы пейджеров в Ливане: что говорит международное право

Кто начинил взрывчаткой пейджеры и рации, взорвавшиеся в Ливане, который является оплотом исламистской террористической группировки "Хезболлах"? И как оценивает эти действия международное право? DW спросила у юристов.

Спустя несколько дней после взрывов пейджеров и портативных раций в Ливане у членов и сторонников исламистcкой группировки "Хезболлах" нет ясности относительно того, кем и как была проведена эта масштабная операция, и каким образом она соотносится с нормами международного права. Достоверно известно лишь то, что 17 и 18 сентября в результате взрывов устройств связи в Ливане, по меньшей мере, 37 человек погибли и более 3000 получили ранения, а война между Израилем и "Хезболлах" вышла на новый уровень.

Пейджеры в качестве средств связи широко используют боевики "Хезболлах". ЕС, а также США, Германия и ряд других государств, признали ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" террористической организацией. Ее сторонники и члены перешли на пейджеры и рации, потому что, в отличие от мобильных телефонов, их намного сложнее обнаружить.

На Тайване местная прокуратура начала расследование в отношении компании Gold Apollo, производящей такие устройства. Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские спецслужбы заложили взрывчатку в пейджеры, которые приобрел "Хезболлах". Появились и сообщения о том, что это было сделано якобы через две подставные фирмы, созданные в Венгрии и Болгарии, чтобы скрыть связи с сотрудниками разведки Израиля.

Как взрывчатка попала в устройства связи "Хезболлах"?

Пейджеры и портативные рации используются в качестве оружия на войне? Как можно оценивать этот инструмент ведения боевых действий с точки зрения международного права? Правительство Израиля пока никак не прокомментировало взрывы и не взяло на себя ответственность за них.

Хельмут Ауст (Helmut Aust), эксперт по международному праву в Свободном университете Берлина, в интервью DW признал, насколько сложно оценивать последние события в Ливане с точки зрения международного права.

Хаос и паника в Бейруте после того, как там начали взрываться портативные рации, 18 сентября 2024 года Фото: FADEL ITANI/AFP

"В международном праве сначала нужно определить, что это за форма конфликта. Это международный или не международный вооруженный конфликт? А в данном случае это не совсем ясно, несмотря на его трансграничный характер. Ведь международный вооруженный конфликт - это столкновение вооруженных сил двух государств. В случае этого конфликта на Ближнем Востоке об этом говорить сложно. "Хезболлах" не является вооруженными силами Ливана", - пояснил Ауст.

Израиль настаивает на своем праве на самооборону

Ясно одно: Израиль заявляет о своем праве на самооборону с 7 октября 2023 года, когда исламистская террористическая группировка ХАМАС, совершила нападение из сектора Газа на южную часть страны, в результате которого, по данным израильских властей, погибло более 1200 человек. Но распространяется ли это право на самооборону, если речь идет об атаках группировки "Хезболлах" в Ливане, которую поддерживает Иран?

Хельмут Ауст Фото: FU Berlin

"В международном праве право на самооборону предполагает, что вы защищаетесь от вооруженного нападения, которое все еще продолжается. Конечно, "Хезболлах" обстреливает израильскую территорию ракетами, но также уже давно идет израильская военная операция в Ливане. В общем, сложно определить точку отсчета нынешнего конфликта. Многое остается неясным в тумане войны", - констатирует Хельмут Ауст.

В любом случае, продолжает он, международное гуманитарное право запрещает так называемые "неизбирательные атаки". Они, по словам берлинского правоведа, характеризуются выбором боевых методов или средств, которые не могут быть направлены против военной цели, или же эффект от них не может быть ограничен такими целями. "Такие атаки запрещены, если можно ожидать, что потери и ранения среди гражданского населения будут несоизмеримы с ожидаемым военным преимуществом", - уточнил Ауст.

Комбатантов могут атаковать не только на поле боя

Это вполне может относиться и к пейджерам и портативным рациям. Например, есть сообщения о том, что от прогремевших в Ливане взрывов пострадали дети. Тем не менее боннский юрист Штефан Тальмон (Stefan Talmon) считает, что важным принципом международного права является то, что военные удары должны быть направлены (и как можно точнее) против так называемых "комбатантов" - лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон.

Штефан Тальмон Фото: Volker Lannert

"Бойцы "Хезболлах" остаются законными военными целями также вне поля боя, даже если они возвращаются в казармы или в свои жилища. Даже если они не находятся на передовой, а занимаются планированием в тылу, Израиль имеет право атаковать их", - заявил Тальмон в интервью Süddeutschen Zeitung.

Марко Сассоли из Женевского университета придерживается аналогичной точки зрения. "С точки зрения международного гуманитарного права, главный вопрос заключается в том, были ли убитые законными целями. Это могут быть либо комбатанты в вооруженном конфликте, либо вооруженная группа. Любой, кто постоянно выполняет боевые функции, может быть атакован. И я считаю, что Израиль может утверждать, что он находится в вооруженном конфликте с "Хезболлах", - отметил Сассоли в интервью радиостанции SRF.

Что говорит Конвенция ООН о "негуманном" оружии

В свою очередь Хельмут Ауст из Свободного университета Берлина напоминает о норме международного права, которая также играет роль в оценке атак: "В международном праве существуют специальные нормы именно для такого оружия. Это вытекает из протокола N2 Конвенции ООН о "негуманном" оружии от 1996 года, которую также ратифицировал и Израиль.

Протокол содержит положение, запрещающее использование мин-ловушек, замаскированных под безобидные подвижные предметы, которые специально разработаны и сконструированы так, чтобы содержать взрывчатку. Пейджеры и средства связи вполне могут подпадать под это определение".

Почему важно придерживаться норм международного права

Как бы то ни было, Хельмут Ауст исходит из того, что вряд ли стоит ожидать, что предупреждения о нарушении норм международного права удержат Израиль, ХАМАС или "Хезболлах" от использования все новых и более радикальных форм ведения войны. Тем не менее он настаивает на важности международных норм, даже если они неоднократно и грубо игнорируются во многих отдельных случаях.

"Не стоит рассчитывать, что международное право обладает какой-то магической силой. Если действия Израиля будут определены как противоречащие международному праву, это, конечно, не приведет к тому, что израильские власти изменят свое поведение. Но следование правовым нормам само по себе остается ценностью. Если бы мы полностью отказались от этого, то у нас было бы еще меньше возможностей иметь сравнительно объективный критерий для оценки действий государств в войнах", - убежден юрист-международник из Берлина.

Ауст полагает, что партнеры воюющих сторон, ссылаясь на международное право, могли бы, например, постоянно оказывать на них давление, чтобы участники конфликтов ограничивали свои действия.