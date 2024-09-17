У тысяч членов "Хезболлах" массово взорвались пейджеры

В результате массового взрыва пейджеров у террористов из "Хезболлах" по всему Ливану пострадали более 2800 человек. Организация возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала ответить.

В Ливане массово взорвались пейджеры, которыми пользовались бойцы террористической организации "Хезболлах". В результате инцидента по всей стране пострадали по меньше мере 2800 человек, как минимум 8 погибли, сообщило во вторник, 17 сентября, министерство здравоохранения Ливана.

Сообщается, что в числе погибших были два бойца, среди которых был сын одного из лидеров "Хезболлах", а также 10-летняя девочка. Одним из пострадавших стал посол Ирана в Бейруте, сообщило иранское агентство Fars.

По словам трех анонимных источников агентства Reuters, все взорвавшиеся пейджеры были последней модели. А радикальное исламистское движение начало использовать их в течение последних нескольких месяцев.

Официальный Бейрут и представители движения "Хезболлах" возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Террористы пообещали, что государство понесет "заслуженное наказание" за содеянное. Израильская сторона пока не комментировала произошедшее.

Глава Минобороны Израиля: Война с "Хезболлахом" все ближе

Шансы на дипломатическое урегулирование с "Хезболлах" сокращаются в связи с почти ежедневными столкновениями на границе с Ливаном. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант по итогам встречи с заместителем помощника президента США и старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином в понедельник, 16 сентября.

"Возможность соглашения сокращается, поскольку "Хезболлах" продолжает связывать себя с ХАМАС и отказывается прекратить конфликт", - заявил министр, говоря о радикальном ливанском шиитском движении и палестинских радикальных исламистах.

По словам Галанта, на северной границе Израиля, десятки тысяч израильтян не могут вернуться в свои дома. Единственная возможность для обеспечения их безопасности - крупная военная операция, подчеркнул министр.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.