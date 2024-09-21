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Израиль сообщил о новых ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

Лиза Ламбрехт
21 сентября 2024 г.

После ликвидации высокопоставленных командиров "Хезболлах" армия Израиля продолжает наносить удары по объектам радикальной группировки в Ливане.

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Дым над пригородом Бейрута после удара израильской армии 20 сентября
Дым над пригородом Бейрута после удара израильской армии 20 сентябряФото: Mohamed Azakir/REUTERS

Израильские военные объявили о новых атаках по целям радикального шиитского движения "Хезболлах". "Армия обороны Израиля в настоящее время атакует объекты в Ливане, принадлежащие террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), опубликованном в субботу, 21 сентября.

Накануне в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута были ликвидированы высокопоставленный командир радикальной группировки Ибрагим Акиль и Ахмед Махмуд Вахби - командующий военными операциями спецподразделения "Радван", направленными на поддержку боевиков ХАМАС. Гибель Акиля и Вахби подтвердили в "Хезболлах".

ЦАХАЛ: "Хезболлах" готовила вторжение в Израиль по образцу 7 октября

По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, авиаудар 20 сентября был направлен против командиров, "участвовавших в планировании вторжения на израильскую территорию", аналогичного нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Согласно информации ЦАХАЛ, Акиль и другие ликвидированные командиры "Хезболлах" готовили атаку на север Израиля, в ходе которой планировали "внедриться в израильские общины и убить ни в чем не повинных мирных жителей". Кроме того, они планировали ракетные обстрелы Израиля и операции с применением противотанковых ракет, считают израильские военные.

Всего, по данным ЦАХАЛ, 20 сентября были ликвидированы по меньшей мере 16 боевиков "Хезболлах". В свою очередь министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате авиаудара израильской армии погиб 31 человек, в том числе трое детей.

Взрывы устройств связи у членов "Хезболлах"

17 и 18 сентября у членов движения "Хезболлах" в Ливане массово взорвались пейджеры и рации. В результате погибли как минимум 37 человек, около 3000 получили ранения. В "Хезболлах" обвинили в нападении Израиль, однако официально израильские власти пока не взяли на себя прямую ответственность за эту операцию.

Нападение ХАМАС на Израиль и эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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