В Ливане массово взорвались устройства связи "Хезболлах"

В Ливане второй день подряд массово взрываются устройства связи террористов "Хезболлах". Есть жертвы и пострадавшие.

В Ливане второй день подряд происходят массовые взрывы средств связи членов террористической организации "Хезболлах". Как пишет агентство Reuters, в среду, 18 сентября, по меньшей мере три человека погибли и десятки получили ранения в результате детонации раций и радиостанций по всей стране. Ливанские СМИ в свою очередь сообщают о более чем сотне пострадавших.

Как минимум один из взрывов прозвучал на похоронах погибшего накануне боевика "Хезболлах". Как сообщили источники агентству Reuters, больше всего детонаций произошло на юге Ливана и в южных пригородах столицы страны Бейрута. Разорвавшиеся рации и радиоприемники, пишет агентство, были куплены пять месяцев назад - одновременно с взорвавшимися накануне пейджерами.

Взрывы пейджеров "Хезболлах" в Ливане 17 сентября

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, которые использовались боевиками "Хезболлах". В результате взрывов, по сведениям ближневосточных СМИ, погибли не менее 12 человек, более 2800 получили ранения, 200 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Официальный Бейрут и представители движения "Хезболлах" возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Террористы пообещали, что государство понесет "заслуженное наказание" за содеянное. Источник Reuters утверждал, что пейджеры были модифицированы израильской разведслужбой "Моссад" "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, в устройства был заложен пентаэритриттетранитрат - взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Как утверждается, взрывы произошли, когда "Моссад" дистанционно повысил температуру аккумуляторов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.