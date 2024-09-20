Израиль сообщил об уничтожении одного из лидеров "Хезболлах"

По данным израильских военных, в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту был убит глава оперативного отдела "Хезболлах".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 20 сентября, нанесла авиаудар по бейрутскому квартал Дахия, который считается цитаделью ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах". Как сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в результате удара был убит один из ключевых лидеров группировки Ибрагим Акиль и около 10 других высокопоставленных командиров.

Ибрагим Акиль был одним из основателей "Хезболлах", он был особенно активен в военном крыле шиитской организации. По некоторым данным, Акиль возглавлял оперативный отдел движения, его прочили в начальники генштаба военного крыла "Хезболлах". США назначили за голову Акиля награду в 7 млн долларов. Израиль уже пытался его ликвидировать в начале 1990-х годов.

Согласно сообщениям из Бейрута, террорист был только сегодня выписан из больницы после того, как был ранен в результате взрывов средств связи, используемых движением "Хезболлах". Это нападение также приписывают Израилю.

Жертвы удара по Бейруту

По данным ливанских властей, в результате израильского авиаудара по объекту в Бейруте погибли по меньшей мере восемь человек. Еще около 60 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения страны.

Проверить информацию о погибших и раненых не представляется возможным.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.