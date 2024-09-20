Взрывы пейджеров "Хезболлах": при чем тут фирмы из Европы

Компания из Тайваня, чье название указано на пейджерах, взорванных в Ливане, отрицает выпуск этих устройств. В центре внимания оказались малоизвестные венгерская и болгарские фирмы.

Венгерская фирма BAC Consulting оказалась в центре скандала вокруг тысяч пейджеров, которые взорвались в Ливане у членов шиитской группировки "Хезболлах" во вторник, 17 сентября, в результате чего погибли, по меньшей мере, 12 человек и были ранены около 3000.

Название базирующейся в Будапеште фирмы впервые всплыло в заявлении тайваньской компании Gold Apollo, чей лейбл был на устройствах. Gold Apollo заявила, что не производила эти пейджеры и что они были изготовлены BAC Consulting - ее партнером в Венгрии. "Это был не наш продукт. На нем был только наш логотип", - заверил основатель и президент Gold Apollo Хсу Чинг-Куан журналистов 18 сентября в офисе компании в Нью-Тайбэе.

"Может, мы и не очень крупная компания, но ответственная, - подчеркнул он. - Это очень неловкая ситуация". В заявлении Gold Apollo говорится, что модель пейджера AR-924 была произведена и продана компанией BAC Consulting, которая, как сказано, имеет право использовать торговую марку Gold Apollo для продажи продукции в определенных регионах. "Дизайн и производство продукции полностью находятся в ведении BAC Consulting", - отмечается в заявлении.

Хсу также рассказал, что были проблемы с денежными поступлениями от ВАС Consulting, сообщает агентство Reuters. "Денежные переводы были очень странными", - поделился Хсу на пресс-конференции. И добавил, что платежи шли через Ближний Восток. При этом Хсу не стал уточнять подробности и не предоставил никаких доказательств контракта с ВАС Consulting, свидетельствующих о том, что Gold Apollo имела с кем-то лицензионное соглашение в течение последних трех лет.

Тем временем венгерское СМИ Telex написало, что на самом деле взорвавшиеся пейджеры для "Хезболлах" поставляла компания Norta Global, базирующаяся в столице Болгарии Софии. Эта фирма, принадлежащая норвежскому гражданину, якобы стояла за сделкой с Gold Apollo, хотя на бумаге контракт был подписан именно ВАС Consulting, выяснило Telex. В среду New York Times сообщила, что ВАС Consulting была частью израильской операции прикрытия и что были созданы еще, как минимум, две подставные компании, чтобы скрыть связи с сотрудниками разведки Израиля.

Чем занимается BAC Consulting?

Согласно информации на сайте BAC Consulting, она развивает "международное технологическое сотрудничество между странами для продажи телекоммуникационных продуктов". Такое сотрудничество предполагает "масштабирование бизнеса из Азии на новые рынки, например, в развивающиеся страны".

Офис ВАС Consulting располагается в этом двухэтажном здании в Будапеште, в котором находятся около 10 различных компаний Фото: Bogár Zsolt/DW

Компания, которая утверждает, что имеет более чем десятилетний опыт консалтинга, называет телекоммуникации одной из своих ключевых областей специализации и указывает, что интегрирует "лучшие технологические разработки и практики прошлых лет из разных географических регионов". Согласно официальному реестру компаний Венгрии, ВАС Consulting занимается различными видами деятельности - от производства электронных медицинских приборов и электронных компонентов до добычи природного газа и сырой нефти.

Тем временем Венгрия официально отреагировала на историю со взорвавшимися в Ливане пейджерами. Пресс-секретарь правительства Золтан Ковач написал в соцсети X, что BAC Consulting "является торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок в Венгрии". Пейджеры, о которых идет речь, никогда не находились в Венгрии, уточнил Ковач.

BAC Consulting - подставная компания?

DW нашла здание, в котором официально находится офис BAC Consulting в Будапеште, но не встретила и не увидела там ни одного сотрудника. Никто не ответил на звонок в дверь. Лист бумаги формата А4 с напечатанным на нем названием ВАС Consulting - единственное доказательство существования фирмы. Жильцы дома рассказали, что ничего не знают о ней и редко видят корреспонденцию, отправляемую по данному адресу.

Это листок бумаги - единственное подтверждение, что фирма ВАС Consulting находится по своему юридическом адресу Фото: Bogár Zsolt/DW

По сведениям портала CompanyWall, который классифицирует и анализирует финансовую и деловую информацию о компаниях, в 2023 году BAC Consulting получила после уплаты налогов прибыль в размере 18,3 млн форинтов (46 400 евро в пересчете) при выручке в 215 млн форинтов. В 2022 году прибыль после уплаты налогов составила 5,8 млн форинтов.

18 сентября на сайте ВАС Consulting вместо главной страницы сначала появилось окно входа в систему, а затем - сообщение об ошибке: "У вас нет разрешения на доступ к этому ресурсу". Гендиректор компании - Кристиана Барсони-Арчидиаконо, в резюме которой сказано, что она "ученый, использующий свой очень разнообразный опыт для работы над междисциплинарными проектами по принятию стратегических решений". Она работает в BAC Consulting с марта 2016 года и называет развитие бизнеса, стратегии устойчивого развития и его потенциала среди своих областей специализации.

В официальном реестре компаний 49-летняя Барсони-Арчидиаконо значится как единственный владелец ВАС Consulting. DW попыталась связаться с компанией и ее гендиректором, чтобы получить комментарии о возможной связи со взрывами пейджеров в Ливане. Звонки на телефонные номера ВАС Consulting остались без ответа. DW также нашла квартиру Барсони-Арчидиаконо по ее адресу регистрации, но никто не открыл дверь.

Что известно о болгарской фирме Norta Global?

Со ссылкой на источники, знакомые с делом, Telex утверждает, что гендиректор BAC Consulting Барсони-Арчидиаконо была в контакте с Norta Global и что именно болгарская компания, а не BAC Consulting, импортировала пейджеры из Тайваня. В ответ на это сообщение болгарские власти заявили, что никаких таможенных операций, связанных с пейджерами, в стране не проводилось. Они также подтвердили, что расследуют возможную причастность Norta Global к цепочке поставок.

По официальному адресу компании Norta Global в Софии зарегистрированы еще около 200 других фирм Фото: Alexander Detev/DW

Компания Norta Global была создана 14 апреля 2022 года, примерно в то же время, когда ВАС Consulting была зарегистрирована венгерскими властями. Первоначальный уставной капитал составил 200 болгарских левов (102 евро в пересчете). Norta Global утверждает, что предлагает услуги консалтинга в сфере управления, но не упоминает о каком-либо производстве. По официальному адресу компании в Софии зарегистрированы еще около 200 других фирм.

DW нашла офис Norta Global - единственный дверной звонок и почтовый ящик по указанному адресу на первом этаже принадлежат "Агентству новостных компаний", которое, согласно сайту, занимается "регистрацией компаний". На звонки DW ответа не последовало. По словам соседей, единственный человек, который посещает офис, - это юрист.

DW обратилась за комментариями в компанию Norta Global. На момент публикации ответа не поступило.

В подготовке материала приняли участие корреспонденты DW в Будапеште и Софии Золт Богар и Александер Детев.