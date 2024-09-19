NYT: Израиль создал пейджеры с PETN через подставную фирму

За взрывами пейджеров и раций у членов радикального шиитского движения "Хезболлах" в Ливане стоит Израиль, пишет в среду, 18 сентября, газета The New York Times со ссылкой на 12 действующих и бывших сотрудников Минобороны и разведслужб Израиля, которые сообщили журналистам эту информацию на условиях конфиденциальности. Источники издания утверждают, что пейджеры со взрывчаткой для "Хезболлах" были изготовлены подставной фирмой в Венгрии, созданной с участием израильских спецслужб специально для этой операции.

Как следует из публикации, Израиль воспользовался тем, что лидер "Хезболлах" Хасан Насралла, испытывая страх перед возможностями Израиля в сфере современных цифровых технологий, призвал боевиков перестать пользоваться смартфонами и запретить это членам своих семей. Вместо этого Насралла годами продвигал идею вести коммуникацию через пейджеры, которые имеют ограниченные технологические возможности, но не опасны с точки зрения утечки данных по геолокации или другой чувствительной информации. "Именно в этом офицеры израильской разведки и увидели свой шанс", - подчеркивает газета.

Подставная фирма-производитель пейджеров

По данным NYT, еще до того как Насралла принял решение расширить использование пейджеров, Израиль начал воплощать план создания подставной фирмы, которая должна была изображать международного производителя пейджеров.

"По всей видимости, B.A.C. Consulting была венгерской компанией, которая по контракту должна была производить устройства от имени тайваньской фирмы Gold Apollo. На самом деле, по словам трех сотрудников разведки, осведомленных об операции, она была частью израильского прикрытия. По их словам, были созданы еще как минимум две подставные компании, чтобы скрыть реальную личность людей, создававших пейджеры: офицеров израильской разведки", - говорится в материале NYT.

Компания B.A.C. имела и обычных клиентов, для которых она производила "обычные" пейджеры. Но единственным действительно важным заказчиком была группировка "Хезболлах". По словам трех офицеров разведки, с которыми общалась NYT, пейджеры для "Хезболлах" были изготовлены отдельно и содержали батарейки, начиненные взрывчатым веществом PETN.

Пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года в небольших количествах, но их производство быстро нарастили после того, как Насралла призвал отказаться от мобильных телефонов. В течение лета поставки пейджеров в Ливан увеличились - тысячи из них прибыли в страну и были распространены среди офицеров "Хезболлах" и их союзников, пишет NYT со ссылкой на двух сотрудников американской разведки.

Взрывы пейджеров и раций у членов "Хезболлах"

Приказ активировать взрывные устройства в пейджерах, по данным издания, был отдан 17 сентября: "По словам трех представителей разведки и министерства обороны, чтобы вызвать взрывы, Израиль включил пейджеры и отправил на них сообщение на арабском языке, которое выглядело так, как будто оно пришло от высшего руководства "Хезболлах".

Второй взрыв произошел 18 сентября, когда тысячи человек собрались в южном пригороде Бейрута на прощание с четырьмя жертвами взрывов накануне. По данным NYT, за два дня, 17 и 18 сентября, жертвами взрывов раций и пейджеров в Ливане стали как минимум 37 человек, тысячи получили ранения.

"Израильские официальные лица не взяли на себя ответственность за нападения, но в то же время они заявили, что их внимание переключается с войны против ХАМАС в секторе Газа на борьбу с его союзником "Хезболлах" - после продолжавшегося несколько месяцев обмена ударами через границу Израиля и Ливана, из-за которого более 150 000 человек в этих двух странах были вынуждены покинуть свои дома", - указывают авторы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 18 сентября заявил, что страна перебрасывает новые силы к своей северной границе с Ливаном, где начинается "новый этап войны". "Он требует от нас мужества, решимости и настойчивости", - подчеркнул Галлант во время посещения базы израильских ВВС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

На фоне военной операции в секторе Газа обострился и конфликт Израиля с движением "Хезболлах".