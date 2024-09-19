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Взрывы раций: "Хезболлах" сообщила о гибели 20 боевиков

Ольга Лебедева
19 сентября 2024 г.

В заявлении "Хезболлах" не указана причина смерти его боевиков, но агентство AFP со ссылкой на источник пишет, что они погибли в результате взрывов раций.

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Скорая помощь в Бейруте
После взрывов в БейрутеФото: Bilal Hussein/AP/picture alliance

После масштабной серии взрывов раций в Ливане террористическая группировка "Хезболлах" сообщила в четверг, 19 сентября, о гибели ее 20 боевиков. Причины их смерти в заявлении не названы.

В свою очередь агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к ливанской группировке, пишет, что ее члены погибли от взрывов раций. В этот же день лидер "Хезболлаха" Хасан Насралла выступит с заявлением, указано далее.

Взрывы пейджеров и раций у "Хезболлах" в Ливане

В течение двух дней, 17 и 18 сентября, по всему Ливану происходили массовые взрывы пейджеров, раций и радиостанций, которыми пользуются боевики "Хезболлах". Один из взрывов 18 сентября прозвучал на похоронах члена "Хезболлах", погибшего накануне. Днем ранее от взрыва пейджера пострадал посол Ирана в Ливане. Всего, по уточненным данным министерства здравоохранения Ливана, от взрывов гаджетов погибли как минимум 32 человека, более 3500 получили ранения. Группировка "Хезболлах" подтвердила общее число погибших.

Ливан и "Хезболлах" обвинили в произошедшем Израиль. Источник Reuters утверждал, что пейджеры были модифицированы израильской разведслужбой "Моссад" "на этапе производства". По версии источников телеканала Sky News Arabia, в устройства был заложен пентаэритриттетранитрат - взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Как утверждается, взрывы произошли, когда "Моссад" дистанционно повысил температуру аккумуляторов.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 18 сентября заявил, что страна перебрасывает новые силы к своей северной границе с Ливаном, где начинается "новый этап войны". "Он требует от нас мужества, решимости и настойчивости", - подчеркнул Галлант во время посещения базы израильских ВВС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

На фоне военной операции в секторе Газа обострился и конфликт Израиля с движением "Хезболлах".

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