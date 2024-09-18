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Министр обороны Израиля: Война с Ливаном входит в новую фазу

Алексей Волошинов
18 сентября 2024 г.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что перебрасывает новые силы к границе с Ливаном на север страны, где начинается "новый этап войны".

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант с солдатами израильской армии (фото из архива)
Министр обороны Израиля Йоав Галлант с солдатами израильской армии (фото из архива)Фото: Ariel Hermoni/Israel Mod/IMAGO

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна перебрасывает новые силы к своей северной границе с Ливаном, где начинается "новый этап войны". "Он требует от нас мужества, решимости и настойчивости", - сказал министр в среду, 18 сентября, выступая на базе израильских ВВС.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день пообещал, что вернет эвакуированных жителей севера страны в свои дома. В своем видеообращении он не привел подробностей плана по возвращению людей домой, а также не упомянул недавние взрывы устройств связи у членов ливанской террористической организации "Хезболлах".

Взрывы пейджеров и раций у "Хезболлах" в Ливане

В течение двух дней по всему Ливану происходят массовые взрывы пейджеров, раций и радиостанций, которыми пользуются бойцы "Хезболлах". Всего, по данным Министерства здравоохранения страны, от взрывов гаджетов погибли не менее 26 человек. Больше 3500  получили ранения.

В среду, 18 сентября, один из взрывов прозвучал на похоронах погибшего накануне боевика "Хезболлах". Днем ранее в результате детонации пейджера пострадал посол Ирана в Ливане. Как пишет газета The New York Times, он лишился глаза.

Официальный Бейрут и представители движения "Хезболлах" возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Террористы пообещали, что государство понесет "заслуженное наказание" за содеянное. Источник Reuters утверждал, что пейджеры были модифицированы израильской разведслужбой "Моссад" "на этапе производства". По версии источников Sky News Arabia, в устройства был заложен пентаэритриттетранитрат - взрывчатое вещество с содержанием эфира азотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Как утверждается, взрывы произошли, когда "Моссад" дистанционно повысил температуру аккумуляторов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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