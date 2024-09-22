Герцог: Израиль непричастен к взрывам пейджеров в Ливане

По словам президента Израиля, его страна непричастна ко взрывам в Ливане устройств связи боевиков "Хезболлах". "У "Хезболлах" много врагов", - заявил он телеканалу Sky News.

Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что его страна не причастна к взрывам пейджеров радикального шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. "У "Хезболлах" много врагов", - заявил он в воскресенье, 22 сентября, в интервью телеканалу Sky News , добавив, что "отвергает любую связь с той или иной операцией".

При этом Sky News отмечает, что глава еврейского государства не привел никаких доказательств своих слов.

"Хезболлах" душит Ливан, разрушает Ливан, создавая хаос снова, снова и снова. Мы здесь для того, чтобы защищаться. Это все, что мы делаем, - подчеркнул израильский президент. - И мы ясно даем понять, что должны принять меры. Как поступила бы любая нормальная страна, как поступила бы Великобритания или любая другая суверенная нация, чтобы защитить свой народ".

Это заявление Герцога стало первым официальным комментарием израильских властей по поводу взрывов устройств связи у боевиков "Хезболлах". Ранее власти в Бейруте, а также западные СМИ сообщали, что израильские военные и разведслужба "Моссад" заложили взрывчатку в тысячи устройств, заказанных группировкой.

Взрывы устройств связи "Хезболлах" и удары по северу Израиля

17 и 18 сентября у членов "Хезболлах" массово взорвались пейджеры и рации. В результате, по официальным данным Бейрута, погибли как минимум 37 человек, около 3000 получили ранения. В "Хезболлах" обвинили в нападении Израиль.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), утром 22 сентября со стороны Ливана было выпущено 85 ракет по району Хайфы на севере Израиля. Многие из них были сбиты израильскими средствами ПВО, однако некоторые ракеты достигли целей. Всего боевики "Хезболлах" запустили по северу Израиля 115 ракет.

Этот ракетный обстрел стал "первым ответом" на операцию со взрывом устройств связи у членов движения, заявили представители "Хезболлах". По утверждению боевиков, целью ударов были израильская авиабаза и военный завод, пишет онлайн-издание The Times of Israel. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть из них были обменяны, часть погибли в плену, а несколько - освобождены в результате военных операций.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.