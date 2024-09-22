Израиль атаковал территорию Ливана после ракетных обстрелов

В ЦАХАЛ сообщили, что Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане после запуска 85 ракет со стороны Ливана по северу Израиля.

Израильская авиация вновь атаковала территорию Ливана. Как заявила утром в воскресенье, 22 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары были направлены против объектов радикального шиитского движения "Хезболлах" в Ливане и последовали после ракетного обстрела оттуда.

По данным ЦАХАЛ, утром 22 сентября со стороны Ливана по району города Хайфы на севере Израиля были выпущены около 85 ракет. Многие из них были сбиты израильскими средствами ПВО, однако некоторые ракеты достигли целей.

В районе Хайфы в результате обстрела со стороны Ливана раны не менее трех человек, передают израильские службы спасения. Кроме того, пострадало несколько зданий и автомобилей.

Утром 22 сентября израильские власти распорядились отменить занятия в школах, расположенных на севере страны близ границы с Ливаном. "Заседание кабинета безопасности Израиля высокого уровня на фоне серьезной эскалации боев между Израилем и движением "Хезболлах" в Ливане было отложено. Встреча кабинета в более широком составе будет проведена около полудня (22 сентября. - Ред.)", - сообщило также онлайн-издание The Times of Israel.

Как пишет агентство dpa, ракеты, выпущенные по северным районам Израиля с территории Ливана, имели самую большую дальность за последний год.

Ранее, 20 сентября, Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого, по данным министерства здравоохранения Ливана к утру 22 сентября, погибли по меньшей мере 45 человек. При этом были убиты высокопоставленный командир "Хезболлах" Ибрагим Акиль и Ахмед Махмуд Вахби - командующий военными операциями спецподразделения "Радван", направленными на поддержку боевиков ХАМАС. Гибель Акиля и Вахби подтвердили в "Хезболлах". Между тем, как пишет агентство AP, в числе жертв этого удара оказались женщины и дети.

Взрывы устройств связи у членов "Хезболлах"

17 и 18 сентября у членов "Хезболлах" массово взорвались пейджеры и рации. В результате погибли как минимум 37 человек, около 3000 получили ранения. В "Хезболлах" обвинили в нападении Израиль, однако официально израильские власти пока не взяли на себя прямую ответственность за эту операцию.

Удары по северу Израиля 22 сентября стали "первым ответом" на операцию со взрывом устройств связи у членов движения, заявили представители "Хезболлах". По утверждению боевиков, целью ударов были израильская авиабаза и военный завод, пишет онлайн-издание The Times of Israel.

Со своей стороны в ЦАХАЛ указали, что удары Израиля против "Хезболлах" будут продолжены с большей интенсивностью.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.