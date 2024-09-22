США и Иордания призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Дипведомства США и Иордании призвали своих граждан срочно уехать из Ливана на фоне возможной эскалации в конфликте Израиля и "Хезболлах".

Госдепартамент США и министерство иностранных дел Иордании призвали своих граждан срочно покинуть территорию Ливана на фоне очередной эскалации в регионе между Израилем и террористическим ливанским движением "Хезболлах". Соответствующие сообщения появились в субботу, 21 сентября, на сайтах дипломатических ведомств.

В Госдепе указали на "непредсказуемый характер конфликта" между Израилем и "Хезболлах" и призвали обладателей американских паспортов в этой связи "покинуть Ливан, пока сохраняется возможность воспользоваться коммерческими рейсами".

Иорданский МИД, в свою очередь, настоятельно рекомендовал согражданам воздержаться от посещения Ливана, а тем, кто там проживает или находится, "как можно скорее покинуть ливанскую территорию". Свой призыв Амман также связал с эскалацией на ливанско-израильской границе.

Эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлах"

17 и 18 сентября у членов движения "Хезболлах" в Ливане массово взорвались пейджеры и рации. В результате погибли как минимум 37 человек, около 3000 получили ранения. В "Хезболлах" обвинили в нападении Израиль, однако официально израильские власти не взяли на себя ответственность за эту операцию.

21 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об очередных ударах по объектам "Хезболлах" на территории Ливана. За день до этого, как сообщалось, в результате обстрела пригорода Бейрута были убиты высокопоставленный командир группировки Ибрагим Акиль и Ахмед Махмуд Вахби - командующий военными операциями спецподразделения "Радван", направленными на поддержку боевиков ХАМАС. Гибель Акиля и Вахби подтвердили в "Хезболлах". Всего, по данным ЦАХАЛ, 20 сентября были ликвидированы по меньшей мере 16 боевиков. В свою очередь министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате авиаудара израильской армии погибли 37 человек, в том числе трое детей.

"Хезболлах" также регулярно наносит удары по северу Израиля. Так, в ночь на воскресенье, 22 сентября, израильская служба скорой помощи сообщила об одном раненом в результате обстрела. 21 сентября спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что на севере Израиля вводится особое положение. В частности, гражданам запрещается собираться в количестве более 30 человек на открытой местности и 300 - в помещении.

Атака ХАМАС на Израиль и обострение на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.