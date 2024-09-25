Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Израиль утверждает, что удары по объектам "Хезболлах" в Ливане нужны для обеспечения безопасности израильских граждан, особенно на севере страны. Аналитики называют и ряд других причин.

Похоже, что Израиль перенес основной фокус своего внимания с сектора Газа на Ливан, где наносит авиаудары по объектам боевиков "Хезболлах", которые помогают террористам ХАМАС. Эксперты, опрошенные DW, полагают что таким образом правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху одновременно преследует несколько целей.

Вернуть жителей северных районов Израиля в свои дома

Нетаньяху заявил в понедельник, 23 сентября, что удары по объектам "Хезболлах" в Ливане необходимы "для защиты нашего народа от "Хезболлах". "Мы должны уничтожить их оружие, чтобы проложить путь к безопасному возвращению домой жителям северных районов Израиля", - подчеркнул премьер. Почти год назад около 60 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома в этом регионе, после того, как приграничную территорию Израиля начала обстреливать из Ливана поддерживаемая Ираном шиитская группировка "Хезболлах".

Несколько стран, включая США и Германию, считают ее террористической организацией. Евросоюз таковой признал только военное крыло "Хезболлах". Его лидеры утверждают, что ракетные удары по Израилю направлены на поддержку ХАМАС.

Израильская система "Железный купол" отражает ракетный удар со стороны "Хезболлах", 23 сентября 2024 года Фото: Baz Ratner/AP/picture alliance

Боевики ХАМАС, который ЕС, Германия и США, а также ряд других западных государств считают террористической организацией, 7 октября 2023 года атаковали юг Израиля, в результате чего, по данным израильских властей, было убито около 1200 человек и примерно 250 взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, в ходе этой операции уже убито около 41 000 палестинцев.

В Ливане "ситуация войны"

Тем временем в Ливане растет число погибших в результате израильских авиаударов по объектам "Хезболлах". Эти атаки, а также недавние взрывы тысяч пейджеров и портативных раций у боевиков "Хезболлах" и их сторонников по всему Ливану, уже унесли жизни около 500 человек, еще примерно 1640 человек были ранены. Кроме того, в последние месяцы были убиты несколько лидеров этой шиитской группировки. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель охарактеризовал нынешнее положение в Ливане как "ситуацию войны".

Не только израильтяне, но и около 110 000 ливанцев покинули приграничный регион Фото: FADEL ITANI/AFP

По мнению Санам Вакиль, директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке британского аналитического центра Chatham House, нынешняя военная операция Израиля, целью которой являются объекты "Хезболлах" в Ливане, и опасная эскалация в регионе "для Израиля служит оправданием в его стремлении вернуть перемещенных граждан в их дома на север страны". При этом атаки Израиля на объекты "Хезболлах" в Ливане, уточняет аналитик Chatham House, одновременно преследуют три разные цели.

"Во-первых, Израиль пытается разделить боевые действия: с ХАМАС в секторе Газе и с "Хезболлах" на своих границах, - сообщила Вакиль в интервью DW. - Израиль не смог добиться прекращения огня в секторе Газа, а из-за ХАМАС не смог добиться мирного соглашения с "Хезболлах". Между тем, по словам аналитика, так называемая "Ось сопротивления", в которую входят, в частности, Иран и многочисленные исламистские радикальные вооруженные группировки, такие как "Хезболлах", ХАМАС и йеменские повстанцы-хуситы, считает Израиль и США своими врагами и с 7 октября прошлого года сосредоточилась на объединении своих сил и одновременном оказании давления на Израиль.

Последствия второй ливанской войны

"Во-вторых, конечно, Израиль сталкивается с постоянной угрозой своей безопасности со стороны "Хезболлах" в Ливане", - продолжает Санам Вакиль. В 2006 году продолжавшийся несколько месяцев вооруженный конфликт "Хезболлах" с Израилем, позже названный второй ливанской войной, закончился принятием резолюции Совета Безопасности ООН N1701.

Санам Вакиль Фото: Chatham House

Она, в частности, призывала к немедленному прекращению огня, выводу израильских войск с территории Ливана и замене их Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) - миротворцами, развернутыми на юге этой страны, а также к разоружению "Хезболлах" и отводу ее подразделений за реку Эль-Литани. Однако боевики "Хезболлах" не сложили оружие и не отступили за реку, которая находится примерно в 40 километрах к северу от ливано-израильской границы.

За прошедшие с тех пор годы при поддержке Ирана военно-техническое оснащение "Хезболлах" только улучшилось, а количество ее обученных бойцов выросло. Это вызывает опасения, что в будущем боевики "Хезболлах" могут похищать граждан Израиля с его территории. "Израиль в очередной раз пытается заставить "Хезболлах" признать резолюцию Совбеза ООН N1701", - полагает Вакиль.

Ливан отвлекает от войны в секторе Газа

В-третьих, продолжает аналитик Chatham House, благодаря этой операции (Израиля против "Хезболлах". - Ред.) в Ливане больше не в фокусе ситуация в секторе Газа. По оценке Санам Вакиль, почти через год после начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, внимание международного сообщества сместилось, несмотря на продолжающиеся бои в этом палестинском анклаве и более 90 заложников-израильтян, которые остаются в плену у ХАМАС.

В Израиле растет давление на Нетаньяху, от которого требуют соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращения заложников Фото: Mahmoud Illean/AP Photo/picture alliance

"У Израиля нет стратегии по выводу войск из сектора Газа, он не дает понять, что планирует на следующий день. И уж точно не говорит об израильско-палестинском (мирном. - Ред.) процессе", - констатирует Вакиль. По ее выражению, ситуация в Ливане "отвлекает внимание от отсутствия стратегии в секторе Газа".

Будет ли наземная операция в Ливане?

Тем временем население Израиля проявляет растущее нетерпение. Давление на Нетаньяху, от которого требуют заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращения заложников, увеличивается. "С израильской точки зрения, политическое давление внутри страны очень велико и усиливается с каждой неделей", - указал в беседе с DW Лоренцо Тромбетта, бейрутский аналитик по Ближнему Востоку и консультант агентств ООН.

Он полагает, что достижение консенсуса в обществе стало ключевой целью для правительства Нетаньяху. Одним из способов достичь этого, говорит Тромбетта, может стать обеспечение безопасности северной части Израиля. "Только вот трудно сказать, сможет ли Израиль добиться этой цели. Кто знает, начнется ли наземная операция Израиля (в Ливане. - Ред.) и когда? И как отреагирует Иран, если "Хезболлах" окажется на грани полного поражения от Израиля?", - подвел итог бейрутский аналитик.