Сирия после свержения Асада: что будет дальше?

Сирийский диктатор Башар Асад свергнут повстанцами во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам". Стране предстоит начать новую жизнь. Какой она будет, зависит от многих факторов.

Вооруженные отряды оппозиции и джихадистов во главе с суннитской исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в ночь на воскресенье, 8 декабря, взяли под контроль столицу Сирии Дамаск. Режим Башара Асада пал, несмотря на поддержку России и Ирана. О возможных сценариях дальнейшего развития событий в стране - DW.

"Хайят Тахрир аш-Шам" - умеренные исламисты?

Насколько свободной на самом деле будет Сирия после свержения режима Асада? Внимание тех, кто ищет ответы на этот вопрос, приковано сейчас в первую очередь к лидеру исламистского ополчения ХТШ Абу Мохаммеду аль-Джулани, который на данный момент в значительной степени контролирует страну.

Андре Банк Фото: privat

Каким он видит будущее Сирии? На сей счет существуют различные мнения. "Хайят Тахрир аш-Шам" прошла длительный путь развития, отметил несколько дней назад в интервью DW Андре Банк (André Bank), эксперт по Сирии Германского института глобальных и региональных исследований (GIGA) в Гамбурге. ХТШ, ранее вышедшую из состава "Джебхат ан-Нусры" - сирийского филиала "Аль-Каиды", в 2018 году США внесли в список террористических организаций. По мнению экспертов, она придерживается салафитско-джихадистской идеологии.

По оценке Банка, аль-Джулани уже несколько лет назад дистанцировался от "Аль-Каиды" и также считается противником джихадистской террористической организации "Исламское государство". Это, полагает немецкий эксперт, означает, что целью аль-Джулани не является борьба против Запада, он сосредоточен на Сирии. И можно предположить, что лидер ХТШ сейчас работает над установлением в стране салафитского порядка.

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани, 8 декабря 2024 года Фото: Balkis Press/ABACA/Imago Images

Тем временем сам Абу Мохаммед аль-Джулани старается выглядеть умеренным, во время наступления исламистов на Алеппо он призвал пощадить христиан и национальные меньшинства. В интервью CNN он объяснил, что хочет построить государственные институты, в которых будут представлены все общественные группы Сирии. Тот факт, что до сих пор не было замечено насилия в отношении нацменьшинств, является "обнадеживающим знаком", отметил в беседе с DW эксперт по Сирии Джеймс Дорси из Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Бывший посол ФРГ в Дамаске Андреас Райнике (Andreas Reinicke) настроен более скептически. По его мнению, ХТШ все еще придерживается идеологии "Аль-Каиды". Поэтому будущее христианских и курдских меньшинств в Сирии находится под угрозой, предупредил отставной дипломат в интервью агентству KNA.

Какова роль Сирийской национальной армии?

Помимо "Хайят Тахрир аш-Шам", влияние на ситуацию в Сирии имеют и другие вооруженные группировки. В их числе Сирийская национальная армия (СНА), сражавшаяся вместе с исламистами против армии Асада. Она возникла на севере страны из Свободной сирийской армии (ССА), альянса ополченцев, боровшихся с властями после начала гражданской войны в 2011 году.

СНА, которой приписывают тесные связи с Турцией, неоднократно обвиняли в преступлениях против человечности. Например, утверждается, что ее бойцы не раз подвергали пыткам курдов. В то же время внутри группировки существуют механизмы, позволяющие предотвращать подобные преступления, заявил журналу Middle East Eye Омер Озкизильчик, эксперт по Сирии из американского аналитического центра Atlantic Council.

Подразделени Сирийской национальной армии в Манбидже, 8 декабря 2024 года Фото: Mutez Muhammed/Anadolu/picture alliance

Теперь, по его словам, все зависит от того, какие силы в СНА возобладают и какие у нее установятся отношения с ХТШ, которая рассматривается как конкурент. При этом антиасадовские ополченцы с юга страны также играют свою роль в происходящем. Единственное, что их объединяет с ХТШ, - это оппозиция свергнутому диктатору, однако с точки зрения идеологии эти преимущественно светски мотивированные группы значительно отличаются от исламистов.

Кроме того, на севере Сирии курды будут пытаться отстоять свои позиции перед СНА и стоящей за ней Турции. Этот конфликт также таит в себе значительный потенциал насилия, предупреждают наблюдатели.

Россия, Иран, Турция: значение иностранных игроков

Поведение международных игроков остается весьма важным для определения будущего Сирии. Турция, вероятно, значительно усилит свое влияние. По выражению Дорси, именно она потенциально может взять на себе роль "серого кардинала" в Сирии.

Анкара, продолжает эксперт Института Ближнего Востока, может сделать ставку на правительство, находящееся под влиянием исламистов. Однако вызовом для Турцией, уточняет Дорси, является возможный конфликт с курдами и попытки децентрализации, предпринимаемые ХTШ.

Главный проигравшим от смены власти в Сирии большинство аналитиков называют Иран, долгие годы сражавшийся вместе с Башаром Асадом против повстанцев и внесший значительный вклад в его победу в гражданской войне. Это позволило Тегерану создать военный плацдарм в стране - что стало для иранских властей идеальной возможностью приблизиться к территории Израиля и в то же время снабжать оружием шиитское движение "Хезболлах", также противостоящее еврейскому государству. В последние дни и Иран, и "Хезболла" вывели свои подразделения из Сирии.

Падение режима Асада, вероятно, скажется и на авторитете Ирана в рамках всей так называемой антиизраильской "оси сопротивления", куда помимо него входят "Хезболлах" и йеменские повстанцы-хуситы, заявил несколько дней назад в интервью DW Маркус Шнайдер (Marcus Schneider), руководитель проекта "Мир и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке" в Фонде Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung).

"Вот почему поражение Тегерана в Сирии было бы сравнимо с поражением СССР в Афганистане - оно также может означать конец исламистского режима в самом Тегеране", - указал Шнайдер.

Интересы в регионе России, которая с 2015 года поддерживала Дамаск в борьбе с повстанцами, также оказались под угрозой. Взамен за поддержку Кремль получил от Башара Асада военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии на побережье Средиземного моря. Скорее всего, Москва, прогнозируют эксперты, будет защищать их во что бы то ни стало, и это также может привести к серьезному насилию.