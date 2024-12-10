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Свержение режима Башара Асада в Сирии

Наталья Позднякова
10 декабря 2024 г.

Режим Асада в Сирии рухнул быстро и неожиданно. Тон в стране сейчас задают исламисты из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Каким путем пойдет Сирия и как изменится расклад сил в регионе? Досье DW.

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Сирийцы в Дамаске радуются свержению режима Башара Асада
Сирийцы в Дамаске радуются свержению режима Башара Асада Фото: Bekir Kasim/Anadolu/picture alliance

Меньше чем за две недели вооруженным силам исламистской оппозиции в Сирии во главе с суннитской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" удалось занять крупнейшие города страны, включая столицу Дамаск, и свергнуть режим диктора Башара Асада. Он и его отец правили в Сирии более полувека. Жертвами их диктатуры стали тысячи сирийцев. Сам Асад и его семья бежали в Россию.

Каким путем пойдет Сирия теперь, что станет с миллионами сирийских беженцев в ЕС и в Турции, как изменится расклад сил в регионе и что будет с российскими военными базами в этой стране? Досье DW.

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