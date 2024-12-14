СМИ: "Новатэк" через лоббистов добивается отмены санкций США

По данным Reuters, зампредправления "Новатэк" посетил Вашингтон для контактов с американской лоббистской фирмой. Госдеп США - в курсе визита.

Российская компания "Новатэк" взаимодействует с лоббистами, пытаясь восстановить отношения с США после того, как Вашингтон ввел санкции против ее проекта "Арктик СПГ 2" по производству сжиженного природного газа на Утреннем месторождении в районе Обской губы. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Проект был подвергнут администрацией действующего президента США Джо Байдена рестрикциям в связи с войной РФ в Украине.

В сентябре Вашингтон ввел дополнительные ограничительные меры против двух организаций и двух судов, связанных с попытками экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Государственный департамент США одобрил санкции в отношении компаний Gotik Energy Shipping и Plio Energy Cargo Shipping.

По данным Reuters, зампредправления "Новатэк" Денис Соловьев недавно посетил Вашингтон, где планировал начать работу с американской лоббистской фирмой. Та собиралась приступить к продвижению интересов компании в американских правительственных структурах в ближайшие недели, сообщили источники. Шаги предпринимаются в преддверии возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января.

"Арктик СПГ 2" до 2030 года имеет налоговые льготы в РФ

Как отмечает агентство, "Арктик СПГ 2" до 2030 года имеет налоговые льготы. Компания хотела использовать эту лазейку, заявляя, что не осуществляет взносов в российский бюджет и не поддерживает войну.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Госдепартамент в курсе визита Соловьева в Вашингтон. При этом он выразил сомнение, что прогресса удастся достичь в ближайшие недели.

"Сейчас не время для обычных отношений с Россией", - указал Пайетт. "Россия находится на скамье штрафников, и моя работа заключается в том, чтобы она оставалась там как можно дольше - конечно, до тех пор, пока продолжается незаконная война", - добавил он.

Соловьев отказался от комментариев Reuters, "Новатэк" не ответила на просьбу о комментарии.

Санкции против российского СПГ

Российский проект "Арктик СПГ 2", развиваемый компанией "Новатэк", попал под санкции США в ноябре 2023 года. "Наша цель - убить этот проект", - заявил тогда Пайетт. На введение санкций Кремль ответил, что российские компании научились адаптироваться к ограничениям.

В июне Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет санкций против РФ. Одним из главных ограничений стало закрытие портов ЕС для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Ожидалось, что это усложнит российские продажи СПГ и, следовательно, уменьшит прибыль РФ для финансирования войны против Украины.