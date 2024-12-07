Отдых под санкциями? Как дети из ЕС оказались в "Артеке"

Кто организовал отдых детей из Германии и Франции на аннексированном РФ полуострове и грозят ли за эту поездку санкции со стороны Евросоюза, разбиралась DW.

Знаменитый пионерский лагерь времен СССР "Артек" вновь оказался в центре внимания. Европейские СМИ заметили, что в лагере, расположенном в аннексированном Россией Крыму, прошедшим летом побывали дети из стран Евросоюза - Германии, Франции и Финляндии. Как это стало возможным, кто отправил несовершеннолетних граждан ЕС на аннексированный полуостров и грозят ли организаторам тура последствия за нарушение антивоенных санкций, разбиралась DW.

Кто выдал детям из ЕС путевки в "Артек"

Бесплатные путевки в крымский лагерь стали призом на международном конкурсе "Люди Артека". Формально его организаторы - сам детский лагерь, а также автономная некоммерческая организация "Сделаем вместе!". Среди ее партнеров - партия "Единая Россия" и Минпросвещения РФ. А пресс-релиз о начале конкурса весной разместило на своем сайте министерство иностранных дел России.

Розыгрыш турпутевок запустил представитель Россотрудничества - федерального агентства, против которого ЕС ввел санкции в 2022 году, а председателем конкурсной комиссии стал Эммануэль Леруа. Он руководит зарегистрированной во Франции организацией "Помощь детям Донбасса" (Urgence Enfants du Donbass), неоднократно бывал в самопровозглашенной "ДНР" с 2015 года и встречался с ее руководителями.

Дети в "Артеке" участвуют во флешмобе в честь 10-летия аннексии Крыма Россией, март 2024 года Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Леруа посещал оккупированные Россией восточные регионы Украины и после начала полномасштабной войны России против Украины. Весной 2022-го он участвовал в праздновании 9 мая в оккупированном РФ Мариуполе. При этом Леруа периодически мелькает в провластных российских СМИ как французский политолог. В интервью он расхваливает Россию и лично Владимира Путина, а также ругает "англосаксонскую олигархию" .

Отбор кандидатов на получение турпутевки проходил на площадке Русского дома науки и культуры в Париже, указано на сайте организации. Также информационным продвижением конкурса занимался Русский дом в Страсбурге. Его представительница Алла Сизова в ответ на запрос DW указала, что находится в Москве на Всемирном конгрессе соотечественников и пока не может ответить. Это мероприятие открывали глава МИД РФ Сергей Лавров, патриарх Кирилл и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. После возвращения из Москвы Сизова так и не ответила на вопросы DW.

На видео, обнародованном 13 августа в соцсети "ВК", "дети из Германии" благодарят также некую Веру Александрову из Берлина как одну из организаторов поездки в аннексированный Крым. Отвечая на запрос DW, в Русском доме в Берлине, однако, подчеркнули, что упомянутая поездка детей "никак не связана" с его деятельностью, а личность Александровой организации неизвестна.

Детей привезли в Крым, вероятно, через РФ

Участвовать в конкурсе разрешалось детям в возрасте 12-17 лет, не имеющим гражданства РФ или постоянно проживающим за пределами России. Им нужно было написать сочинения об "Артеке" и личностях, которые в нем побывали. На каком языке - не уточнялось. По данным Русского дома в Париже, в отборе участвовали 248 школьников из 18 стран мира. В итоге комиссия определила 100 победителей. Организаторы отдельно отмечали, что в их числе оказались 18 участников из Германии , Франции, Австралии и Турции. Упоминаются также школьники из Беларуси, Кыргызстана и даже самопровозглашенной Южной Осетии. Эти дети получили путевки на так называемую международную смену "Артека", проходившую с 15 июля по 5 августа 2024 года.

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в лагере "Артек", июль 2024 года Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Всего в рамках акции "Люди Артека" на международную смену в лагерь приехали 78 детей из 15 стран, говорится на сайте конкурса. Выходит, из 100 победителей конкурса до Крыма доехали не все. Во время пребывания в "Артеке" дети встречались с представителями "Единой России" и участвовали в организованном партией "Клубе друзей России". Во время их пребывания в "Артеке" в лагерь приезжали участники войны в Украине с российской стороны, а также замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Встречались ли они с детьми из стран ЕС, доподлинно неизвестно.

Как дети из Евросоюза добирались до Крыма и обратно, не уточняется. Чтобы выяснить маршрут, DW отправила запросы в лагерь "Артек", Русский дом в Париже и Россотрудничество. В Россотрудничестве отказались отвечать на вопросы с формулировкой: "Не видим перспектив для развития долгосрочного и плодотворного сотрудничества c медиакомпанией Deutsche Welle и не считаем нужным его углублять". Остальные не прислали никакого ответа на момент публикации материала. Впрочем, после полномасштабного вторжения России и приехать в Крым из Европы иначе, чем через территорию РФ, дети не могли. А значит, эта поездка произошла с нарушением украинских законов.

На незаконность подобных действий указал и представитель МИД Украины Георгий Тихий. Однако DW не удалось получить от украинских властей однозначного ответа - последует ли за этим нарушением какое-либо наказание, и кто именно должен его понести. При этом Тихий подчеркнул: поездки детей из ЕС в Крым носили частный характер и никак не повлияют на дипломатические отношения Украины со странами ЕС.

"Отправляя своих детей отдыхать рядом с российскими оккупантами, граждане стран ЕС должны осознавать, что Россия обязательно сделает их сыновей и дочерей орудиями своей государственной пропаганды и оправдания захватнической войны против Украины. Именно это произошло недавно в Международном детском центре "Артек", - отметил представитель украинского МИД, призвав европейских граждан не подвергать собственных детей риску поездками на аннексированный полуостров.

Русскоязычные иностранцы

Возможно, часть логистики взяла на себя турфирма "Рускрымтур". По крайней мере, директор этой компании и председатель "общественного совета Симферополя" Анатолий Тарасенко разместил в Instagram видеоролик о том, как он приветствует в городе иностранных детей из "Артека" . При этом Тарасенко говорит все время по-русски, переводчица изредка вставляет короткие фразы на английском языке. Судя по словам мужчины, на обратном пути детям предстояло провести две ночи в поезде.

На то, что, как минимум, некоторые дети из Европы - выходцы из русскоязычных семей , указывает и упомянутое в пресс-релизе "Артека" имя Никита - так зовут мальчика из ФРГ. В видео, обнародованном на странице организации "Сделаем вместе!" в соцсети "ВК", "дети из Германии", говорящие по-русски свободно, хотя и с акцентом, благодарят организаторов акции "Люди Артека" за "по-настоящему волшебный" отдых в Крыму . "Особую благодарность мы выражаем за то, что в "Артеке" мы смогли стать частью политики мира и взаимопонимания, которая объединяет детей из разных стран и культур. Об этом услышат школы Германии", - обещает одна из девочек.

Пользователи соцсетей в ФРГ обеспокоенно отреагировали на новости о детях из Германии в Крыму. "Какие немецкие семьи отправляют своих детей в зону военных действий?", - недоумевает один из пользователей соцсети X. В летние месяцы 2024 года русскоязычные СМИ и Telegram-каналы неоднократно сообщали об атаках БПЛА на объекты в аннексированном Крыму.

Однако безопасность - лишь один из аспектов, который вызывает обеспокоенность, когда речь идет о поездках из ЕС в Крым. Другой вопрос - возможное нарушение санкций, введенных Евросоюзом после аннексии Россией украинского полуострова в 2014 году.

Отдых граждан ЕС в Крыму нарушает санкции?

Если поездку в Крым организовывало бюро путешествий, то, вероятно, зарегистрированное за пределами ЕС. В беседе с DW глава отдела коммуникаций "Германского туристического союза" (DRV) Торстен Шефер (Torsten Schäfer) напомнил содержание пресс-релиза Совета ЕС от 18 декабря 2014 года: "Туроператорам ЕС больше не разрешается предлагать туристические услуги в Крыму или Севастополе. Круизным лайнерам также больше не разрешается причаливать в портах Крымского полуострова, кроме чрезвычайных случаев. Это относится ко всем кораблям, которые находятся в собственности компаний из ЕС или эксплуатируются ими, или ходят под флагом одного из государств - членов ЕС".

Пресс-секретарь "Германского туристического союза" (DRV) Торстен Шефер Фото: Deutscher Reiseverband

Таким образом, никакие зарегистрированные на территории Германии туристические компании не имеют права на организацию поездки в Крым, поясняет Шефер.

Он указывает также на действующее предостережение федерального правительства ФРГ относительно поездок в Украину и Россию: "Обе страны имеют сегодня статус регионов, где ведутся военные действия". "В отношении поездок в Украину выносится предупреждение. Граждан Германии настойчиво призывают покинуть эту страну", - говорится дословно в заявлении МИД ФРГ. Поэтому немецкие туристические компании, учитывая их обязанность заботиться о путешествующих, не предлагают поездки в эти регионы.

В частном порядке граждане ЕС все равно могут путешествовать и в Россию, и в Украину. "В данном случае, однако, путешествующий берет на себя полную, единоличную ответственность за такое решение и не может рассчитывать на получение консульской поддержки и организацию своего возвращения на родину за счет германского государства", - резюмирует Шефер.

Накажут ли Русские дома в Париже и Страсбурге?

Грозят ли штрафные меры фактическим организаторам туристической поездки несовершеннолетних граждан ЕС в Крым? Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что с июня 2024 года детский лагерь "Артек" в аннексированном Крыму внесен в санкционный список Евросоюза. А подобные "визиты в Крым из России, которая незаконно его оккупирует, противоречат политике ЕС по непризнанию (полуострова российским. - Ред.) и поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

При этом Стано отметил: "Реализация и обеспечение соблюдения санкций ЕС возложена на государства-члены". Так как конкурс с призами в виде путевок в "Артек" проводился с участием организаций на территории Франции, DW обратилась за комментарием во французский МИД. В ведомстве указали, что за применение санкций отвечает министерство финансов страны. На момент публикации материала DW не получила ответа от французского Минфина.