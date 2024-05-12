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Русский дом в Берлине: санкции, суды и никакой пропаганды?

Владимир Есипов
12 мая 2024 г.

Пока прокуратура Берлина продолжает проверку по факту возможного нарушения санкций ЕС против Россотрудничества, руководство Русского дома в Берлине подает в суд на немецкие СМИ за обвинения в "пропаганде".

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Русский Дом в Берлине
Русский Дом в Берлине Фото: Dmytro Katkov/DW

Русский дом на Фридрихштрассе, в центре Берлина, - самый большой центр российской науки и культуры если не во всем мире, то в Европе точно. Семиэтажное здание общей площадью 29 тысяч квадратных метров построено в середине 1980-х годов. В Русском доме работает порядка 50 человек. В июле нынешнего года этому центру русской культуры и науки в Берлине исполнится 40 лет.

К этой дате руководство Русского дома готовит выставку о его истории. "Мы работаем в рамках межправительственного соглашения. Оно по-прежнему действует, о чем мы получили подтверждение от министерства иностранных дел. В соответствии с этим соглашением мы и осуществляем нашу деятельность", - говорит директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. Он исходит из того, что дом будет открыт и дальше. 

Как Русский дом в Берлине попал под шквал критики 

После российского вторжения в Украину Русский дом в Берлине стал объектом критики со стороны немецких политиков, противников войны России против Украины, а также украинских активистов, которые осенью 2022 года даже провели у входа шутливый референдум по вопросу о передаче здания украинской диаспоре.

Директор Русского дома Павел Извольский
Директор Русского дома Павел ИзвольскийФото: Dmytro Katkov/DW

До этого, летом 2022 года, Евросоюз ввел санкции против Россотрудничества - федерального агентства, которое занимается продвижением русской культуры за рубежом, и в структуру которого входит, в том числе, Русский дом в Берлине. С помощью санкций ЕС рассчитывал оградить своих граждан от информационного воздействия из России. В нескольких странах Восточной Европы аналогичные центры были закрыты, но не Русский дом в Берлине, даже несмотря на  слухи о его возможных связях с организаторами прокремлевских акций в Германии. 

Бывший депутат бундестага Фолькер Бек (Volker Beck) в декабре 2022 года обратился с заявлением в прокуратуру в адрес Русского дома. Он, среди прочего, возмущался тем, что одна из структур ведомства, против которого введены санкции ЕС из-за опасений в распространении пропаганды, продолжает работать в Германии как ни в чем не бывало. В ответ бывший депутат получил встречный иск от берлинского адвоката, представляющего интересы Русского дома, в котором Бека обвиняли в распространении ложной информации. Это судебное производство было закрыто. 

Между тем в январе 2023 года прокуратура Берлина начала проверку Русского дома по подозрению в нарушении санкций ЕС. А бундесбанк заблокировал счета Русского дома и они остаются заблокированными до сих пор. 

Русский дом в Берлине
Русский дом в Берлине стал объектом критики и обвинений после вторжения России в Украину Фото: Dmytro Katkov/DW

В среду, 8 мая, представители правительства Германии прокомментировали ситуацию вокруг Русского дома. По словам пресс-секретаря министерства финансов Германии Надин Калвей (Nadine Kalwey), активы Русского дома "заморожены", и вопрос разблокировки средств находится в компетенции Бундесбанка. В случае необходимости разблокировки этих средств, мониторинг за их расходованием также будет осуществлять федеральный банк, сказала она. Тем временем прокуратура Берлина в ответ на запрос DW подтвердила, что следственные действия в отношении "неустановленных лиц" по факту о нарушении санкционного режима все еще продолжаются  и отказалась от дальнейших комментариев.

Русский дом продолжает работу

Директор Русского дома в Берлине Павел Извольский подчеркивает, что санкции введены против Россотрудничества. "Русский дом в Берлине является отдельным юридическим лицом. Он не находится в санкционном листе и не находится под санкциями", - утверждает Извольский.

Поэтому Русский дом в Берлине по-прежнему продолжает работать. За это время на первом этаже здания даже открылся книжный магазин, который, впрочем, осуществляет свою коммерческую деятельность независимо от Русского дома. В тот день, когда его посетил корреспондент DW, на самых видных местах были разложены книги Михаила Зыгаря  и Екатерины Гордеевой, объявленных в России "иноагентами". Но так, судя по всему, было не всегда.

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, недавно посетивший Русский дом в Берлине, увидел в магазине, в разделе детских игрушек формочки для самостоятельного изготовления мыла - в виде гранат, пистолетов и танков. Этот товар он счел слишком провокационным.   

Фасад Русского дома в Берлине
Фасад Русского дома в Берлине Фото: Dmytro Katkov/DW

"Пропаганда по премиальному адресу", - так озаглавил он свою  статью в FAZ о Русском доме. В похожем ключе  - "Дворец пропаганды" - написала о нем и газета Augsburger Allgemeine. "Очаг путинской пропаганды", так назвал свою статью о Русском доме берлинский Tagesspiegel.

В ответ на эти публикации Русский дом в Берлине начал подавать иски на газеты, пишущие о том что культурный центр якобы, распространяет российскую пропаганду. Официально известно пока об одном таком иске, поданном в земельный суд Гамбурга. В пресс-службе суда не смогли сообщить никаких деталей по поводу иска и посоветовали обратиться за комментариями через месяц.

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