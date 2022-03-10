"Русский дом" в Давосе теперь показывает военные преступления РФ в Украине

Российские голоса все еще звучат в "Русском доме" в Давосе, как и раньше, но они не обращены больше к потенциальным инвесторам в российскую экономику. На этот раз это голоса российских солдат, которые гордо рассказывают родным о своих преступлениях, которые они совершили в Украине после начала войны.

С 2018 года "Русский дом" был российской резиденцией в предгорье швейцарских Альп в Давосе. Сейчас это здание использует украинская организация, которая переименовала его в "Дом российских военных преступлений".

Переименование "стало примером того, что сама себе сделала Россия, превратив себя в страну, совершающую военные преступления", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем виртуальном обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украина в Давосе ищет поддержку

Раньше "Русский дом" находился в ведении Фонда "Росконгресс" и был важным элементом самопрезентации России перед глобальными инвесторами. В январе 2020 года, на заседании ВЭФ перед пандемией, "Русский дом" посетило около 2 тысяч гостей из 85 стран мира.

В этом году здание переняла Украина, потому что российская сторона не участвует в форуме. "Русский дом", который расположен на променаде в Давосе, показывает только выставку с чудовищными фотографиями жертв войны в Украине. Смонтированный из этих фотографий фильм демонстрируют на фоне голосов российских военных, обвиняемых в совершении этих преступлений.

Бьорн Гельдхоф

"Раньше это было место, где Россия представляла себя миру. Для нас чрезвычайно важно, что мы здесь говорим о российской реальности", - говорит Бьорн Гельдхоф, один из кураторов выставки.

"Мы показываем не только сами преступления, но и их масштаб - сколько злодеяний Россия совершила в Украине. Все погибшие, которых можно увидеть на этих кадрах - украинские граждане, которых застрелили российские военные", - говорит Гельдхоф, являющийся одновременно и художественным руководителем Pinchuk Art Centre в Киеве.

Изоляция России и красная дорожка для Украины

Изоляция России - с одной стороны и красная дорожка для Украины - с другой. Никогда еще Украина не отправляла в Давос такую большую делегацию, как в этом году. Множество мероприятий и заседаний было посвящено Украине, разрушенной войной. Представители украинской стороны надеются на дальнейшую поддержку мирового сообщества, в том числе в послевоенном восстановлении страны.

"Если мы расскажем историю этой трагедии как можно громче, это может спасти чьи-то жизни. Мы надеемся, что политики во всем мире наконец решат как можно скорее отправить в Украину оружие и ужесточить санкции против России", - сказал на открытии выставки украинский миллиардер Виктор Пинчук, чей одноименный фонд расположен сразу за зданием "Русского дома" в Давосе.

Решение Всемирного экономического форума в этом году исключить Россию было одобрено участниками форума. "Я не верю в то, что сейчас возможно вести разумный диалог с Россией. Мы попробовали, - говорит DW депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинадзе. - Нам нужно извлечь из этого уроки. Россия должна быть побеждена и ослаблена так, чтобы никогда больше не была в состоянии вести войну против кого-либо".

Россия впервые не участвует в форуме в Давосе

Это первый случай, когда Россия не была представлена в Давосе на ежегодном форуме самых богатых и влиятельных людей мира. Давос имел большое значение для россиян, которые там могли налаживать и укреплять контакты с инвесторами. Кроме того, в 1996 году группа российских олигархов заключила в Давосе пакт с целью не допустить поражения Бориса Ельцина на выборах. Затем в Давос приезжал Дмитрий Медведев, будучи тогда еще первым вице-премьером - и его приезд тогда интерпретировали как неофициальное представление преемника Владимира Путина.

Сам Путин, который на протяжении многих лет поддерживал личные контакты с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом (Klaus Schwab), дважды выступал в Давосе, один раз с видеообращением.

После введения санкций в связи с аннексией Россией Крыма в 2014 году российская делегация тем не менее приезжала в Давос. Но после вторжения в Украину в феврале 2022 ситуация в корне изменилась.

Клаус Шваб осудил российскую агрессию и преступления российской армии в Украине, а Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией. "Мы бы хотели строить мосты , которые помогут облегчить возможность диалога. Но ситуация такова, что страна, а точнее, один человек (президент Путин. - Ред.) не хотят этого диалога", - говорит пресс-секретарь ВЭФ Янн Цопф. - "Но если ситуация изменится, мы готовы выступить посредниками и попробовать наладить мосты".

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