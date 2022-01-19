 Канцлер ФРГ Шольц на Давосском форуме: России известно о нашей решимости | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2022

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Германия

Канцлер ФРГ Шольц на Давосском форуме: России известно о нашей решимости

В онлайн-речи перед Давосским форумом Олаф Шольц заявил, что не знает, возможна ли деэскалация конфликта с Россией путем диалога. Однако и молчание не является разумной альтернативой, подчеркнул канцлер.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на Давосском форуме

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на Давосском форуме

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал власти России принять меры для деэскалации ситуации на границе с Украиной. "Российской стороне известно о нашей решимости", - заявил Шольц в среду, 19 января, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который уже второй год подряд проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Одновременно он выразил надежду на то, что Москва тоже осознает: "польза от взаимодействия значительно превышает цену дальнейшей конфронтации".

В связи с кризисом вокруг Украины Берлин с начала января ведет "интенсивные переговоры" с Москвой, добавил глава германского правительства. Однако пока нельзя утверждать, что путем усиленного дипломатического диалога можно снизить напряженность, возникшую после того, как Россия сосредоточила на границах с Украиной 100 тысяч военнослужащих, отметил Олаф Шольц.

Шольц: Диалог с Москвой необходим

В то же время молчание, после того как в течение нескольких лет усиливались разногласия, не является разумной альтернативой, поэтому правительство ФРГ ведет переговоры с руководством РФ в "разных форматах", заявил канцлер ФРГ.

Олаф Шольц вновь подчеркнул необходимость соблюдать территориальную целостность Украины. Одним из главных принципов мирного порядка в Европе является запрет переносить границы с помощью силы, здесь должна действовать сила закона, а не право сильнейшего, подчеркнул он.

Переговоры с РФ пока безуспешны

Германия, а также США и другие страны в последнее время усилили диалог с Москвой с целью разрядить обстановку на границе Украины и РФ. По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января начал европейское турне с визита в Киев, куда он прибыл для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. На следующий день в Берлине пройдут его переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а 21 января состоится встреча Блинкена и Лаврова в Женеве.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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