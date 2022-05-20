 Форум в Давосе без России: речь об Украине, пандемии и голоде | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 23.05.2022

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Мир

Форум в Давосе без России: речь об Украине, пандемии и голоде

В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Все внимание на нем приковано к войне в Украине. Россия в форуме не участвует. О повестке и атмосфере в Давосе - DW.

Флаги стран-участниц форума в Давосе

После более чем двухлетней вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса в Давосе вновь проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). На этот раз он омрачен войной России против Украины, которая длится уже почти три месяца. К этому добавляется страх перед продовольственным кризисом на фоне растущих цен и нехватки продуктов, а также новая волна пандемии в Китае.

Форум проходит с 22 по 26 мая. Участие в нем принимают около 2500 человек, среди них более 50 глав государств и правительств. С речами на форуме выступят канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие.  

О чем идет речь на ВЭФ

Участники ВЭФ в Давосе возлагают на эту встречу большие надежды. "В этом году он очень актуален и должен быть столь результативным, как никогда ранее за 50 лет со дня своего основания", - говорит в кулуарах форума Клаус Шваб (Klaus Schwab), его основатель.

Швейцарский Давос, где проходит Всемирный экономический форум

Швейцарский Давос вновь принимает Всемирный экономический форум

"Возвращение к мирной жизни после войны, эпидемии и глобальное изменение климата - все эти разрушительные силы повлияли на глобальное развитие, - продолжает Шваб. - Эти темы и будут подняты в Давосе. Особенно - глобальный продовольственный кризис, который требует нашего пристального внимания".

Когда участники форума последний раз лично встречались в Давосе, речь шла лишь о неизвестном вирусе, который медленно распространялся из Китая по миру. О пандемии тогда никто не подозревал. Два года спустя ковид унес миллионы человеческих жизней и нарушил все привычные связи.

И сейчас, когда в большинстве стран мира пандемию уже преодолели, раны от нее еще не до конца затянулись. Социальные, политические и экономические последствия пандемии являются важной темой на этом форуме, которой будет посвящено несколько заседаний.

России в Давосе нет

Война в Украине - одна из центральных тем нынешней встречи в Давосе. Всемирный экономический форум осудил нападение России на Украину и заморозил отношения с российскими партнерами и участниками. Поэтому впервые за многие годы РФ не участвует в форуме. В прошлые годы российские олигархи были постоянными гостями в Давосе.

"Я уверен, что это было правильное решением (замораживание отношений с РФ. - Ред.), - отмечает президент ВЭФ Борге Бренде. - Но мы надеемся все же, что Россия в следующем году пойдет другим путем и будет придерживаться Устава ООН и выполнять все взятые на себя международные обязательства".

Украинцы в Давосе 

Украину на форуме представляет большая делегация, в ее составе и высокопоставленные представители украинского правительства. Ожидается, что президент Владимир Зеленский выступит на форуме по видеосвязи.

Ольга Безверка

Ольга Безверка

В Давосе много молодых и активных украинцев, которые приехали сюда по приглашению украинской делегации. Одна из них - Ольга Безверка. 27-летняя Ольга - менеджер в одном из киевских стартапов. Ее семья бежала из Киева на запад Украины, спасаясь от войны. Там Ольга организовала совместно с другими лицами сбор средств, продуктов питания и амуниции для военных.

"Это важно, чтобы мир не потерял интерес к ситуации в Украине, - говорит Ольга в Давосе, рассказывая о своей деятельности. - Первые бронежилеты мы получили из Канады. Мы действовали и мы сделали так, чтобы нас услышали и мы стали сильнее".

Что будет после войны

28-летняя Каролина Ингинова из Киева - менеджер в сфере здравоохранения. Когда она, врач по профессии, рассказывает о солидарности, которую проявляют украинцы на фоне желания защитить свою страну, ее глаза светятся: "С помощью кассы медицинского страхования в Мюнхене мы организовали поставку в Украину жизненно важных медикаментов". Эти лекарства на общую сумму 100 000 евро были переданы из Германии в Польшу и затем отправлены в больницы Львова.

Каролина Ингинова

Каролина Ингинова

Еще одна гражданская инициатива называется Support Ukraine Now, в ней участвуют многие организации, и украинцы хотели привлечь к ней дополнительное внимание на форуме. Цель этой инициативы заключается как в сборе средств, так и в развитии проектов по восстановлению Украины. "Что будет после войны?", - такой вопрос задают все участники форума в Давосе. Молодые украинцы охотно говорят на эту тему и готовы предложить какие-то решения. Ульяна Автономова встречается в Давосе с представителями знаменитого Массачусетского технологического института.

"Мы должны по-новому строитьгорода и села Украины", - говорит 29-летняяя Ульяна. То, что разрушено во время войны, необходимо восстанавливать - чтобы это было современно, экологично и ценно. Для этого украинцы хотят использовать цифровые технологии. Ульяна Автономова много работает с виртуальной реальностью. "Мы должны привлечь в Украину лучшие умы", - подчеркивает она.

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    Автор: Клаудиа Ден


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