Давосский форум открылся на удаленке

Лидеры ряда ведущих развитых и развивающихся стран мира, включая Германию, Индию, Италию, Китай, Республику Корея, Россию, Францию, ЮАР и Японию примут участие в стартовавшей в понедельник, 25 января, онлайн встрече "Давосская повестка дня", проводимой в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие продлится до 29 января, а главной темой дискуссии, как заявили организаторы, станет обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса.

Всего, как ожидается, в "Давосской неделе" будут участвовать около 1,5 тыс. человек из 70 стран. Кроме глав государств и правительств, это руководители международных организаций, представители бизнеса, видные эксперты в различных сферах деятельности.

"Восстановление доверия и расширение международного сотрудничества исключительно важны для содействия инновационным и смелым решениям в целях прекращения пандемии и поддержки прочного восстановления", - приводит ТАСС слова председателя и основателя ВЭФ Клауса Шваба (Klaus Schwab), назвавшего предстоящую онлайн-дискуссию "уникальной".

Встреча руководителей мирового бизнеса и политики традиционно проводятся в швейцарском курортном городе Давос в конце января. В декабре 2020 года руководство ВЭФ сообщило, что в связи с пандемией коронавируса очный саммит может пройти с 13 по 16 мая 2021 года в Сингапуре.

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